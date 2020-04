Calu Rivero cambió su rutina en cuarentena: "La siesta me hace muy feliz"

La modelo reveló un detalle que cambió en su rutina diaria desde que empezó la cuarentena. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de abril de 2020 • 12:10

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus , Calu Rivero ya protagonizó un escándalo por compartir fake news . La modelo, que aseguró en Instagram Stories que bebiendo agua se puede matar al virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad Covid-19 , ahora contó un cambio en su vida cotidiana que se dio en el marco de la cuarentena .

"Dormir la siesta era algo que antes me aburría y ahora me hace muy feliz" , dijo la actriz a su millón de seguidores en la red social. "Levantarme a las 7 am era lo más temprano que me despertaba, ahora me levanto a las 5:30 am antes del amanecer para escribir mis páginas matutinas y escuchar a los pájaros cantar", relató. Luego, les preguntó a sus seguidores qué cambios en su estilo de vida habían incorporado durante el confinamiento .

"Siguiendo el consejo de mi acupunturista: cuando estés en un espacio público tomá agua cada 15 minutos", escribió "Dignity" en sus stories de Instagram, a mediados de marzo. "Ella lava lo que está en la boca hasta el estómago. El ácido en el estómago mata el virus", aseguró en la foto.

Indignados, usuarios de Twitter e Instagram criticaron la información brindada por la actriz, que contradice las prácticas sugeridas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar el contagio de esta enfermedad.