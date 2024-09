El cantante de Cruzando el Charco mostró el terrible momento en que casi se ahoga su cachorra golden retriever

Escuchar

Francisco Lago, el vocalista de la banda platense Cruzando el Charco, atravesó un momento de angustia este lunes de la mano de su perrita Branca, quien sufrió un accidente al caer a una profunda pileta. Afortunadamente, salió ilesa, según reveló más tarde. Mediante sus redes sociales contó qué sucedió y, además, compartió un fragmento audiovisual que estremeció a todos sus seguidores.

Desde sus historias de Instagram, Francisco relató el incidente al tiempo que dejó una serie de imágenes del instante desesperante. Aquellas se volvieron virales, por lo que el artista aprovechó para hacer un llamado de atención a todos los que poseen mascotas y las aman tanto como él.

El pedido de Francisco Lago tras el accidente de su perra (Fuente: Instagram/@franciscocharco)

“Todavía no puedo creerlo. Hoy me tocó vivir una situación desesperante que no le deseo a nadie”, comenzó diciendo y continuó: “Uno de mis perros se cayó a la pileta y, gracias a que el otro corría alrededor y el agua se movía más que de costumbre, hizo que me dé cuenta de lo que estaba pasando y pueda ir a sacarla del agua que estaba ahogándose”.

El pedido de Francisco Lago tras el accidente de su perra (Fuente: Instagram/@franciscocharco)

El accidente que sufrió la perrita de Francisco suele ser un problema común entre las personas que tienen piletas de material en sus hogares, en especial cuando tienen hijos pequeños y no le agregan barreras de seguridad para evitar que ocurra una tragedia. Por suerte, el cantante llegó a tiempo y pudo salvar a su mascota.

Sobre eso, clamó: “¡Pedido importante! Si alguien sabe o conoce a alguien que se dedique a hacer lonas para tapar la pileta o rejas para cubrir el perímetro, les agradecería que me compartan la información”.

Francisco Lago mostró cómo se encuentra su perra luego del accidente (Fuente: Instagram/@franciscocharco)

Minutos después de contar lo sucedido, subió una foto con la cachorra de raza golden retriever, toda mojada y con su mano sobre la cabeza de ella. “Gracias a todos por preguntar… Por suerte fue solo un susto y tanto Branca como Jagger están muy bien”, escribió.

En tanto, explicó qué es lo que pasó según su entender: “Ella es muy chiquita y muy curiosa. Él está súper atento a que no se vuelva a meter”. En sintonía, posteó un video del progenitor de la cachorra, el cual la vigila mientras Branca camina por el borde de la pileta de forma sigilosa.

Por último, el artista publicó el video que grabaron las cámaras de seguridad de su casa, dado que una de ellas tiene una toma directa hacia la pileta. Es por ese motivo que Lago alcanzó a divisar el hecho luego de que su perro lo alertada, según describió.

“Veo el video y sigo sin poder creer en la suerte de haber estado ahí y poder sacarla justo a tiempo. Tampoco puedo creer que Jagger me haya venido a avisar lo que estaba pasando. Estoy temblando hace dos horas”, contó y agregó tres emoticones de caritas tristes.

“Perdón que siga subiendo historias de esto, pero es que no puedo dejar de pensar en lo que pasó, en la cantidad de tiempo que estuvo intentando salir (encima el agua de la pileta está sucia y baja, como para poder salir). Estoy agradecido de que haya tenido un final feliz, pero no puedo parar de llorar de la angustia que tengo”, complementó su relato.

“Jagger, vos sos un capo, sos un capo. Quiero que la cuides siempre a ella, que es chiquitita. Y vos, no te caigas más a la pileta, mi amor. Por favor”, concluyó el intérprete con un video de sus perros junto a él.

