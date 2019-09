El cielo y el infierno ya no pueden esperar

Natalia Trzenko SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de septiembre de 2019

Después de tres temporadas de hacer comedia a partir de tratados de filosofía, conceptos religiosos y seculares sobre la vida, la muerte y el más allá, The Good Place comienza a despedirse. Y, esta vez, la pantalla permanecerá en negro para el ciclo creado por Mike Schur ( Parks and Recreation) y protagonizado por Kristen Bell ( Veronica Mars). Antes, para darle un merecido adiós al programa, desde hoy Netflix subirá semanalmente los catorce episodios que completarán la historia. Desde su primera temporada, explicar en detalle de qué se trata The Good Place sin tropezarse con uno o dos spoilers es imposible. Pero hay que decir que, aun sin conocer los giros de la historia, la comedia se destaca por su inteligencia y fantásticas interpretaciones. Bell es la actriz indicada para dotar a Eleanor, una mujer egoísta y cuasiamoral, de una humanidad que ni ella sabía que tenía. Y Ted Danson, con su mágico Michael, confirma escena tras escena el trofeo de leyenda de la comedia televisiva que se ganó hace años.