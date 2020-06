Los periodistas debatieron sobre la cuarentena y las decisiones del Gobierno. Fuente: América.

El presidente Alberto Fernández anunció anoche la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio. Luego del comunicado, el panel de Intratables debatió sobre la decisión del Gobierno y se produjo un cruce entre los periodistas Ceferino Reato y Paulo Vilouta sobre la necesidad y resultados de la cuarentena en el AMBA.

"Tenemos a Brancatelli y Vilouta que piensan igual", determinó el conductor Fabián Doman. "Porque no estamos infectados del virus de esta maldita grieta", justificó Vilouta a lo que su compañero Ceferino le aclaró: "Porque son oficialistas. Paulo vos te has vuelto muy oficialista".

"¿Pero qué oficialista? ¡Hay una pandemia que mata gente, hermano! Hay 500 argentinos que murieron. A ustedes les chupa nada que se muera la gente . Les da lo mismo", se defendió Vilouta. Y agregó: "Hay un tema que el mundo no puede resolver, y que no es de oficialistas ni opositores. A mí qué me importa la política ahora".

Doman, tirando un poco de pimienta al debate, indicó: "La cuarentena lo puso así, antes era un liberal". "Esperá porque acá me acusa el señor Reato. Que no funcione la justicia está pésimo, que haya habido en el Ministerio de Desarrollo Social curros con la pandemia, es un desastre, pero hoy estar discutiendo en medio de una pandemia con un país con una economía tan endeble y un sistema de salud que nos llevaba el viento, si uno es oficialista o no oficialista a nosotros los periodistas, me parece flojo de argumentos", reflexionó Vilouta.

"Yo creo que el periodista siempre tiene que ser crítico, aunque estemos todos a favor de salvar vidas, pero frente al poder político, sea el que sea, Macri antes, Alberto Fernández ahora, el periodista tiene que pensar críticamente. Eso de ser la voz de propaganda del poder político, eso es periodismo militante", definió Reato.

"Aclaro esto porque no me gusta. Primero, yo no hago periodismo militante, segundo, yo hablo de una cuestión sanitaria, hay muchas cosas del Gobierno que a mi no me pueden gustar, pero hay momentos y momentos, porque hay que tener respeto por la gente que está enferma y por la que murió, y por aquella que no sabe si mañana morfa o no morfa", concluyó Paulo.