Iván de Pineda se caracteriza por su versatilidad como conductor de programas de televisión. Sin embargo, un picante comentario de Silvina Escudero lo dejó "anonadado" al referente de Pasapalabra , el ciclo de juegos que se emite por eltrece. ¿La razón? En una situación imprevista, la bailarina deslizó una frase que enmudeció a De Pineda y a todos los participantes presentes.

Todo ocurrió cuando Alberto, un participante que logró adivinar todas las palabras que se encontraban en la sopa de letras, usó todo su tiempo para responder. "¡Entró!", dijo Barby Silenzi , que participó del mismo programa y se alegró por la victoria de Alberto. "Sobró, sobró tiempo", comentó el hombre. "A veces entra y no te das cuenta, Barby, por favor te lo pido", remató Escudero. "¡Entró, chicos! ¡Entró y no se dieron cuenta!", añadió.

El comentario de Silvina Escudero al aire que dejó "anonadado" a Iván de Pineda 00:54

Video

Sorprendida, Silenzi se tapó la boca y miró a la modelo. "¿Qué dijo? No sé qué dijo", preguntó la pareja de El Polaco . "No sé, yo no escuché nada", dijo Pineda para desentenderse de la situación. "Mis oídos castos no pudieron escuchar", bromeó el conductor. Ante la risa de todos los participantes, añadió: "Yo me quedé anonadado, de repente escuché, pero no quise escuchar".

El deseo de Silvina Escudero

Hace algunas horas, Escudero estuvo en boca de todos tras manifestar su deseo de ser mamá . En una charla con Catalina Dlugi , confesó que mantiene la idea, pero que todavía no encontró "el momento ideal en su vida" para concretarlo. Además, contó que tomó la decisión de congelar óvulos hace algunos años: "Quería tener un reservorio ovárico por si quiero tener un hijo a los 45 años".

Aunque está en pareja con su novio, Federico -un joven de bajo perfil que Escudero apenas muestra en sus redes sociales-, ella siente que todavía no es el momento de tener un hijo: "Soy una persona muy exigente, y quizás es algo que no está tan bueno, porque es muy difícil que todos los patitos estén acomodados perfectos para algo tan importante".