Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de agosto de 2020 • 23:31

Naiara Awada protagonizó un intenso cruce con el periodista Diego Brancatelli al debatir sobre el sistema impositivo de la Argentina. En diálogo con Intratables, la actriz remarcó el duro momento que vive el sector del espectáculo en medio de la pandemia del coronavirus y destacó la situación crítica que padecen muchos pequeños empresarios. El periodista dijo que estaba malinformando, al alegar que el tributo a las riquezas-del que venían hablando- solo lo debe pagar un sector reducido de la sociedad, pero ella sentenció: "Vos tenés un problema con mi apellido".

Minutos atrás, el estudio se había encendido cuando señalaban que el Gobierno tilda de "solidario" a este tributo. En este contexto, el periodista sostuvo: "Solidario no significa voluntario. No salten por alguien que no les va a dar nada a ustedes. Son fortunas de 200 millones de pesos, así que son solamente 12 mil personas en la Argentina. Es 'solidario' por el contexto que está viviendo la Argentina y la crisis que estamos atravesando por la pandemia. La idea es que los que más tienen aporten un mínimo que no les cambia en nada a su fortuna. Y es 'extraordinario' porque es por única vez".

Ahí fue que pasaron un video del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, en el que explica que lo presionaron para incrementar los impuestos a ciertos sectores, pero que él se negó porque quiere proteger al sector privado. "No es el Estado el que saca adelante a la población, sino que es el particular el que va a encender más fuerte los motores para salir adelante", explicó.

Invitada al programa de América, Nai Awada opinó: "A mi me gusta mucho ese presidente, aunque hay algunas cosas con las que no concuerdo". "¿Fernández o Lacalle Pou?", preguntó Fabián Doman. Contundente, ella contestó: "No, Fernández no. Lacalle Pou". Ahí saltó Brancatelli: "Lacalle, el que nos dejó en la calle".

Haciendo caso omiso a ese comentario, Awada siguió: "¿Cómo se nos ocurre pensar en seguir sacándole plata del bolsillo a la gente que está tan golpeada hoy? Yo, por ejemplo, soy actriz y hace 5 meses que no cobro un sueldo. Es muy fácil para algunos periodistas decir: 'Quedate en tu casa y pagá este impuesto', cuando estás sin cobrar nada. Yo tengo la suerte de que tengo una familia que me apoya, pero los pequeños emprendedores y las pequeñas empresas están devastadas. Necesitamos personas que ayuden, no que quieran seguir sacando".

Brancatelli la interrumpió para preguntarle de dónde pretendía obtener el dinero que se necesita. "Pará. No terminé. Bastante nos chorearon ya durante tantos años como para, encima, seguir poniéndote impuestos. Yo no pagaría nada, perdón que lo diga así". Nai Awada aclaró que, pese a no estar cobrando, paga impuestos. "¿Estás al día con todo?", le preguntaron. "Para nada, perdón, pero no. Debo expensas y monotributo", se sinceró ella.

Brancatelli disparó entonces y enfatizó: "Lo peligroso es que, cuando se malcomunica una información o se da una información falsa, salen las 'Nai' por los barrios a repetir algo que no existe y después se 'awadiza' todo en el conurbano". "'Las Nai' me encanta, amo", ironizó ella. Y siguió: "Me parece que tu problema es con mi apellido, Diego. Vos tenés un problema con mi apellido. Entonces, no me subestimes, porque yo puedo opinar. Yo ya trabajé acá y te acordás que vos tenías un problema conmigo personal porque, como todos los kirchneristas, no te bancás que yo tenga el apellido que tengo y una opinión diferente a la tuya".

El periodista negó que tuviera un problema personal con ella, pero no fue suficiente. Y Awada señaló: "A vos no te fumo, pero miro el programa todos los días y me parece que sos muy irrespetuoso. 'Awadicen', ¿qué querés decir con eso?". Brancatelli dijo que ella debería "bancarse el ida y vuelta", "tener más sentido del humor" y "no tomarse todo literal" porque es actriz. "No me causas mucha risa. Con el resto me río, pero vos no me parecés simpático", retrucó ella. "Si tenés sentido del humor, reíte y, sino, callate", lanzó él. Y agregó: "¿Le podemos explicar a esta chica?".