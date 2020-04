El futbolista le dio una respuesta al conductor que lo dejó sin palabras cuando hablaban del estadio de Vélez

Desde su casa para protegerse del contagio de coronavirus , en las últimas horas Jorge Rial se comunicó por videollamada con Mica Viciconte y su pareja, Fabián Cubero . En directo y para Instrusos , los tres conversaron sobre la cuarentena y se refirieron a la carrera del exfutbolista, que solía jugar en Vélez.

El móvil transcurrió con total normalidad, la charla fue amena y se tocaron varios temas de actualidad, principalmente vinculados al covid-19 y al encierro . Pero al final, cuando se despidieron, un picante comentario de Cubero sorprendió a todos y dejó sin palabras a Rial.

En los últimos minutos de la entrevista, Jorge quiso saber cuál de los dos en la pareja era más reconocido en la calle y disparó contra el ex de Nicole Neumann con una ironía: "Lo que pasa es que hay mucho hincha de Vélez en la calle que lo reconoce", dijo el conductor. "Disculpá, tenía que meter el chiste". Luego, el papá de Morena Rial aseguró: "También estuve a punto de hablar de tu partido despedida en el living, y no quise. Dejalo ahí", dijo en referencia a su retiro, cancelado por la cuarentena.

"¡Cómo te prendés a la chicana!", le respondió el novio de Viciconte. En ese momento, Rial le relató a la pareja una situación incómoda que le tocó vivir en el estadio José Amalfitani. "Los problemas de los que no somos de Vélez son con los plateístas de Vélez, que son bastante jodidos. ¿O no? Un día me tuve que ir custodiado por la policía de Vélez", dijo Jorge."Ah, ¿sí? ¡Qué raro! Sos un tipo muy querido en el medio", remató el exdeportista.