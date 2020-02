El repugnante hábito de Esteban Lamothe en el baño que deschavó su novia

Entrevistado en Cortá por Lozano, la novia de Esteban Lamothe contó que el actor nunca tira la cadena del baño y el galán debió dar explicaciones. Crédito: Instagram

19 de febrero de 2020 • 17:20

Meintras Verónica Lozano se toma vacaciones, Florencia Peña ocupa su rol en la conducción de Cortá por Lozano. En una entrevista muy divertida sobre las obsesiones y los hábitos menos elegantes, Esteban Lamothe y Dolores Fonzi hablaron de sus características más íntimas.

En un video grabado, la producción del programa mostró un testimonio de Katia Szechtman, la novia del actor, en el que cuenta que el galán está obsesionado con su mochila. "Nadie sabe qué es lo que tiene adentro, pero la usa hasta para ir al baño", señaló la joven actriz. "Y hablando de baño", agregó, "todos saben cuando Esteban pasó por ahí porque nunca tira la cadena".

Acerca de su relación "obsesiva" con la mochila, Lamothe declaró: "Tengo muchas cosas dentro de la mochila. Tengo todo, todo, todo, todo. Si se me pierde la mochila me muero. Tengo pasaporte, medicamentos, cosas que no puedo decir, ropa, ropa interior, medias, botella de agua". También relató que pierde de vista la mochila con bastante frecuencia: "Me pasó un montón de veces de no saber donde estaba porque la pierdo bastante seguido. Pero la encuentro siempre por suerte".

Fonzi, que también participó de la entrevista, aportó sus propias intimidades escatológicas. "Yo voy al baño 1000 veces por día. Y voy en cualquier lado" y apuntó: "hay que soltar todo". En un tono de complicidad total, Peña también se sumó a la confesión y relató las dificultades de ir al baño en los sets de filmación. "Es difícil porque sabés que atrás tuyo vienen otros diez", añadió.