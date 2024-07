El desafortunado comentario de La Negra Vernaci sobre el embarazo de Juariu: “Nerviosa”

Escuchar

Este miércoles, Elizabeth “La Negra” Vernaci habló sobre el embarazo de Victoria Braier -conocida popularmente como Juariu- y desató una ola de indignación en las redes tras el comentario desafortunado que tuvo para con ella en medio de la transmisión de su programa radial, La Negra Pop.

La influencer y periodista de espectáculos reveló en el estudio de Cortá por Lozano (Telefe) que se encuentra a la espera de un bebé. Esto causó conmoción entre las panelistas del programa que conduce Verónica Lozano y despertó una catarata de mensajes de apoyo y felicitaciones para la joven. Sin embargo, quien se sumó a esta repercusión mediática fue Vernaci -que fiel a su estilo picante-, desmereció el momento que atraviesa Juariu.

“Sé que le han pasado cosas, que tuvo cáncer -pobrecita- hace un tiempo largo. Que lo contó… Lo contó, la queremos, es una mina hermosa, Pero, ¿en serio? ¿Están todas gagá? ¿O todas tienen ganas de embarazarse? ¿O a todas les pasa como a las brujas de Eastwood? Que le pasaba a una y le pasaba a todas… Dale. No podés ponerte tan histérica. Es un embarazo”, empezó.

Quien coincidió con su crítica ante la reacción de las panelistas fue La Barby, compañera de La Negra en La Pop: “Lo contó para que medio, no se den cuenta, hasta que dijo sí. Y explotaron todas como locas”. Luego de ello, reprodujeron el video de la noticia y Vernaci analizó: “¿En serio chicas? Esta es la que más nerviosa está, Sol Pérez. Hasta la Costa está nerviosa”.

La Negra Vernaci criticó la reacción del panel de Cortá por Lozano y en particular apuntó contra Sol Pérez (Fuente: Captura de video/Radio Pop)

Esto mismo causó consternación entre los usuarios de las redes; desde X, muchos expresaron su repudio hacia la locutora radial. “Todos sabemos que nadie la quiere, todos sabemos que no es graciosa”; “Duele que se haya convertido en esto. Hace rato que es terrible. No sé cómo la validan”; “Mañana saldrá a decir: ‘fue en tono de broma, no saben el humor que yo manejo’, siempre intentando caer bien parada” y “No es por ahí cuando desde el lugar del humor decís cosas horribles”.

El momento en que Juariu reveló que iba a ser mamá

Mucho antes de develar su secreto en la televisión, Victoria Braier, publicó ciertos indicios en su cuenta de Instagram, con lo que provocó inquietud en sus más de 700 mil seguidores. Lo cierto es que a su arribo al estudio de Cortá por Lozano, se soltó y confirmó la noticia en medio de las lágrimas de sus compañeras de panel.

En directo, compartieron las pistas que Juariu lanzó en las redes y, acto seguido, Vero Lozano preguntó: “Pará… ¿Es lo que yo creo?”. Ahí, ella respondió: “¿Qué crees vos? ¿Tenés un nombre?”. Las mujeres mantuvieron un diálogo interno por unos instantes hasta que la conductora develó el misterio. ¿De verdad? ¿Vos?“.

Tras esa expresión, una ola de gritos invadió todo y la emoción se hizo presente. Lozano, Vicky Xipolitakis, Sol Pérez, Mauro Szeta, Paola Juárez, Costa y Juliana ‘Furia’ Scaglione, la ex Gran Hermano (Telefe) corrieron a abrazarla y felicitarla.

“Como todavía no tenía hecho el estudio de los tres meses, que te dicen que está todo bien y encaminado, no podía decir nada, me daba miedo también decirlo (...) Fue medio inesperado porque yo estaba haciendo un tratamiento, entonces no conté nada. Dejé el tratamiento para ver si era posible, si se iba a poder, chequear que este todo correcto en el cuerpo, si estaban bien las mamas. Hicimos todo lo que había que hacer y dijimos ‘vamos a intentar’”, contó la influencer, quien está de 14 semanas.

“Yo tengo congelados óvulos y la primera vez que dijimos ‘vamos a intentar’ quedé. Fue una sorpresa, un shock. No podíamos creer que haya sido tan rápido. También una bendición por todos los procesos que vivimos o que viví y nada, muy contentos”, completó Juariu.

