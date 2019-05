A través de su programa en Ciudad Magazine, le respondió a quienes la llaman "ostentosa". Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Flor de la V

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de mayo de 2019 • 15:29

Florencia de la V tuvo un cruce con Coco Silly luego de que el conductor de Código Silly (Pop Radio) la llamara "ostentosa" y "nueva rica". El comentario desembocó en un cruce al aire que finalmente se arregló por privado, según revelaron los ex compañeros de Los Roldán.

Sin embargo, Flor aprovechó el tema para hacer un descargo en Flor de tarde (Ciudad Magazine) hacia quienes critican su cambio de perfil de los últimos años. "A mí me criticaron y me critican mucho porque supuestamente piensan que cambié o que quiero mostrarme sobradora. Siento que nunca me perdonaron el éxito", comenzó la conductora.

"Mientras fui la trava graciosa, la que se reía de los bigotes, de los chistes machistas que me hacían, de los chistes del patriarcado estaba todo permitido. Pero cuando no dejé que se siguieran burlando de mí, ahí cambió la percepción y la mirada sobre mi persona", profundizó.

"Muchos han crecido, se sacan fotos en sus mansiones y no les dicen nada. Pero lo hago yo y me dicen de todo. ¿Por qué no puedo expresar mi belleza? ¿Por qué no me puedo mostrar como Sol Pérez? ¿Siempre tengo que ser la trans que habla del bigote y que calza 48? ¿Es el único contenido que puede tener mi imagen?", continuó la conductora. "No tengo apellido, no soy hija de nadie. Vengo pasando Monte Grande. He trabajado como pocas", recordó.

"Me compré un vestido Chanel y me lo puse, ¿y? Me pelé el c... para comprármelo. Soy negra y peronista. Cobro mi sueldo, quiero ponerme todo y lucirlo", dijo contundente, y señaló que la misma crítica se le ha hecho a otras mujeres como Eva Perón y Cristina Kirchner.

"Yo no me olvido de dónde vengo. Yo sé quien soy, y también soy ésta. Soy una mina que todo lo que me propongo en la vida lo logro y lo celebro", concluyó Flor de la V recordando que sigue siendo "la misma" pero que atraviesa otro momento de la vida, diferente al de sus comienzos en el medio artístico.