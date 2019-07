Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de julio de 2019 • 10:14

Osvaldo Sabatini salió en defensa de Catherine Fulop luego de que una jueza se negara a tramitarle la nacionalidad argentina por sus dichos sobre el Holocausto.

"Que injusticia tan grande sería negarle la ciudadanía a Cathy", escribió anoche Ova en su cuenta de Instagram. "La conozco desde hace 25 años y siempre pensé que no existía mujer más bondadosa, generosa y preocupada por el prójimo como ella. Quienes la conocen saben de lo que hablo".

Martina Isabel Forns, la magistrada que lleva el trámite de ciudadanía de Fulop argumentó que la actriz había provocado "violencia moral" con sus declaraciones contra el pueblo judío y se rehusó a seguir interviniendo en el proceso.

La Cámara Federal de San Martín consideró sin embargo que Forns debe permanecer en la causa ya que "no ha explicado de modo concreto" las razones para no seguir en la misma, por lo que el trámite de ciudadanía sigue abierto.

"Todos nos equivocamos alguna vez. O herimos a alguien o lo ofendimos. Lo importante es reconocer el error y luego pedir perdón. Ella sabe que se equivocó y pidió perdón. Que más se le puede pedir. Sabe que hirió y ofendió a personas que quiere y a otras que no conoce, eso no la deja dormir, sufre por ello. Pero eso no puede tapar 25 años de un camino recorrido como persona de bien", dijo Ova en su descargo.

Las frases de Fulop se dieron en mayo pasado, durante una entrevista en donde quiso hacer una desafortunada alegoría entre Venezuela bajo el mandato de Maduro con la Alemania del exterminio sistemático del pueblo judío durante el gobierno de Adolf Hitler . Ante el repudio de la comunidad judía, la actriz rápidamente se rectificó y pidió disculpas.

Ova, quien está en pareja con Fulop desde hace más de veinte años dijo que su esposa "se ganó" el derecho de ser ciudadana argentina.

"A una persona que siempre nos regaló luz y alegría, le estamos por negar un derecho que se ganó en estos largos 25 años. Te den o no la Ciudadanía Argentina, tus amigos argentinos, tu familia argentina, y yo, que amo a mi querida Argentina, te decretamos de corazón...Ciudadana Argentina!".

Fulop, por su parte, dijo ayer que "pareciera que hay gente que me quiere callar, que no le conviene que yo hable de un país con un gobierno autoritario".

Desconcertada por la decisión de la jueza, dijo en el programa Nosotros a la mañana del El Trece que va "a pedir perdón las veces que sean necesarias" por sus dichos y que todo esto tiene que ver con "intereses políticos".

"Mi deseo siempre ha sido ser argentina, yo me considero argentina. Pero si no me la da, yo lo aceptaré. Tengo 26 años viviendo acá, sintiéndome argentina y siendo una persona de bien. Tengo dos hijas hermosas y nadie va a parar que yo siga mi lucha por mi tierra, por mi país, por la libertad de Venezuela. Ojalá que esto se solucione y ella (la jueza) pueda entender que todo lo que hice fue sin querer", dijo.