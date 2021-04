El desesperado pedido de Sabrina Garciarena para que no cierren las escuelas

Sabrina Garciarena expresó su preocupación frente a la posibilidad de que el Gobierno implemente nuevas restricciones para frenar la propagación de la segunda ola de coronavirus en el país. La actriz realizó un pedido desesperado en relación a la educación de sus hijos. “La virtualidad no funciona”, afirmó.

Consultada por el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live (que se transmite por el Instagram de radio Mitre), en torno a su opinión sobre la posibilidad de que se vuelva a una modalidad virtual en las clases, Garciarena fue contundente: “Me parece que de ninguna manera tiene que pasar. Está totalmente demostrado que los chicos no son de riesgo”, sostuvo la madre de León, Beltrán y Mía, fruto de su relación con el conductor de Telefe, Germán Paoloski.

Sabrina Garciarena pidió que no vuelvan a cerrar las escuelas - Fuente: Radio Mitre

La modelo y actriz recordó que su familia tuvo coronavirus y que uno de sus hijos tuvo síntomas fuertes. Sin embargo, enfatizó: “No son de riesgo y la verdad que dejarlos encerrados otro año más me parece una locura para sus cabezas y para nosotros como padres”.

En torno a esto, volvió a hacer hincapié en que “la virtualidad no funciona”. Y aclaró: “Por lo menos, en mi experiencia con un hijo que hizo un primer grado”.

Garciarena explicó que este año, León, que es el mayor de los tres, comenzó segundo grado con una dinámica de doble jornada, “mitad en el colegio y mitad en la casa”. Y destacó que, tanto ella como Paoloski son padres súper presentes, que lo ayudan.

Sin embargo, consideró: “No funciona, y es un colegio buenísimo”. Para la actriz, la virtualidad no es una herramienta con la que los chicos más pequeños estén familiarizados a la hora de incorporar nuevos conocimientos.

Sabrina Garciarena junto a sus tres hijos, León, de siete años, Beltrán, de tres, y Mía, que cumplirá su primer año en mayo. (Foto: Instagram/ @sabrinagarciarena)

La esposa de Germán Paoloski remarcó que el coronavirus va a continuar golpeando al mundo. “Van a pasar años, porque hay cepas nuevas”, sostuvo.

Respecto a las últimas medidas restrictivas dispuestas por el Gobierno nacional, que limitan la circulación en horario nocturno, el uso del transporte público y las reuniones de más de 10 personas, afirmó que está de acuerdo. “Me parece bien lo de las doce de la noche y que las reuniones sociales no se hagan. Me he cuidado muchísimo. Tuve familia en pandemia y mis padres, suegros, no conocieron al bebé hasta que tenía medio año. Pero con el colegio no”, subrayó.

Finalmente, Garciarena hizo hincapié en las consecuencias psicológicas que trajo el encierro en las infancias y los adolescentes. “Los chicos necesitan sociabilizar y tener el contacto con sus pares y maestros. Cuando dicen que van a cerrar me parece una locura, ojalá que no pase”, rogó.

Y enfatizó: “No es natural para los chicos encerrarlos. Y las escuelas no están preparadas para la virtualidad. Todavía no funciona para los niños más chiquitos, quizás sí para la secundaria”.

LA NACION