Un taxista mandó al frente a Guido y confesó una vieja anécdota entre ambos

17 de junio de 2020 • 18:10

Una vez más, un participante de Bienvenidos a bordo se robó toda la atención al confesar que conocía a Guido Kaczka gracias a una vieja anécdota. Como es de costumbre en la pantalla de el eltrece , el conductor intenta conocer un poco a los taxistas que participan del juego del lingote y en la última transmisión se topó con un "viejo conocido".

Resulta que ambos crecieron en el mismo barrio. Ante la coincidencia, Guido quiso indagar sobre el pasatiempo que el hombre tenía en su juventud y entonces preguntó: "¿Ibas a los videojuegos?".

El inesperado encuentro entre un taxista y Guido Kazcka 02:05

Video

"Sí. Una vez vos entraste. Eras chiquito y me pediste una ficha. Yo estaba jugando en una máquina, creo que al Street Fighter . Me dijiste 'Hola, ¿no me das una ficha?'. Y no me quedó otra que dártela", recordó el participantes entre risas.

La dulce anécdota conmovió y generó un clima de alegría en el estudio. Ante el recuerdo, Guido amagó a taparse la cara de "verguenza" y entonces expresó: "Hablaba como los Teletubbies. No puedo ir a los videojuegos y pedir una ficha, qué rascada. Bueno, gracias".