El divertido video de Duki junto a Emilia Mernes antes del show en Madrid

Escuchar

Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, más conocido como ‘Duki´, está a punto de hacer historia dentro del mundo de la música. Es que este sábado 8 de junio se convertirá en el primer argentino en realizar un show en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, y una multitud de fans de distintos puntos del planeta estuvieron haciendo vigilia allí para verlo. El cantante no está solo, ya que además del amor de su público, Emilia Mernes arribó a España en las últimas horas para brindarle su apoyo incondicional.

Emilia Mernes está en España junto a Duki instagram @dukissj

Como una manera de distendimiento, los jóvenes de 27 años aprovecharon las horas libres de esta tarde para entrenar. En el video, el cual publicó la intérprete de “La_Original.mp3″ en su cuenta de Instagram, donde tiene 8.8 millones de seguidores, se ve al trapero ejercitando con dos pesas, mientras que ella está brincando de un lado al otro.

Por su parte, el músico utilizó su perfil, en la que lo siguen 14 millones de personas, para expresar la emoción que tiene por la gran experiencia que está a punto de vivir. “¿Qué pasó ayer? ¿Qué hago acá?”, expresó sobre una imagen donde en la que se lo veía recostado sobre una pared.“Es hoy diablas y diablos”, agregó en otra foto, haciendo referencia al show en la mismísima Casa Blanca del Real Madrid.

Desde el feed de LiveDalePlay, publicaron un video en el que el mismo Lionel Messi lo felicita y donde se ven las instalaciones del estadio, el cual tiene una capacidad máxima de 80.000 espectadores. “Es hoy”, escribieron en la descripción del reel que compartieron. Al principio de este se pudo leer: “Yo soy un pibe que viene de no tener nada y quiero ser una leyenda musical”, una de las frases que dijo el intérprete de “No me llores” en 2018, sin saber que seis años más tarde superaría sus expectativas.

“Messi y Duki, las mejores personas del país”; “Puso a Argentina en lo más alto de la cima, y encima lo felicita un campeón del mundo como Messi”; “Qué locura de video” y “Por favor, si estoy soñando no me despierten nunca, Messi saludando al Duko”, expresaron algunos en los comentarios.

La pregunta de la mamá de Duki que emocionó al artista en plena conferencia de prensa en Madrid

En la previa de su show, Duki brindó una conferencia de prensa y, entre los periodistas, se encontraba su familia. “Me gustaría saber si vos, a esta altura de tu carrera, te das cuenta qué te distingue y por qué llegaste acá”, le consultó Sandra Quiroga a su hijo, con la voz entrecortada y el rostro lleno de lágrimas. Emocionado, el trapero le respondió: “Me hiciste llorar, Sandra”. Y enseguida aclaró: “Para la gente que no lo sabe, la señora que hizo la pregunta es Sandra, mi mamá. La persona que me dio la vida junto a la persona que está sentada al lado, Guille”.

Luego, completó: “Creo que un poco lo que me trajo acá es mi gente y lo más lindo que tengo es que yo salgo a cualquier lado tranquilo y jamás nadie me falto al respeto. Sigo siendo la persona que era (...) yo no sé si soy famoso o no, pero yo les juro que soy la persona más libre del mundo y es gracias a mi gente, a mi público que siempre me tratan así”.

LA NACION