El dolor de Catherine Fulop tras los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela: “Estoy destruida”

Este domingo, se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela. Tras el acto eleccionario, el mandatario actual, Nicolás Maduro, quien se postuló para la reelección, se consideró como el ganador de la contienda ante el líder opositor Edmundo González Urrutia.

Según los votos escrutados, Nicolás Maduro se impuso con el 51,20% contra el 44,2% de González Urrutia. A raíz de estos números, los medios de comunicación internacionales y personalidades de todo el mundo descreyeron de este resultado y levantaron la voz.

Nicolás Maduro se impuso en las elecciones presidenciales de Venezuela Fernando Vergara - AP

Una de ellas fue Catherine Fulop, quien emitió su voto en la Argentina y, cerrado los comicios, decidió expresar su tristeza por el triunfo de Maduro. “Estoy destruida emocional y físicamente”, expresó la presentadora televisiva.

En esa misma línea, aclaró: “Uno tiene la esperanza, es lo último que se pierde. Yo pensé que se nos iba a dar, teníamos la esperanza de poder salir adelante. Nunca vi en la historia de la política internacional que a una dictadura se la saque con votos. Estoy muy triste”.

Visiblemente compungida por la consagración de Maduro, la celebridad venezolana continuó con su descargo y aclaró que a ella no le interesa hablar de cuestiones políticas porque nunca consiguió resultados positivos al expresarse al respecto.

“Quería decirle a mis amigos que me llaman, a los conductores de los programas de televisión que quieren tener mi opinión... yo últimamente no hablo de política, en realidad no hablo de nada porque tampoco lo hice sobre el casamiento de mi hija, pero de política hablé muchos años y no me sirvió de nada, más bien todo lo contrario. Hoy no quiero hablar y menos en el escenario que se da hoy”, expresó Fulop sobre este tema que dio la vuelta al mundo y la descolocó completamente al creer que Edmundo González se iba a imponer en los comicios.

Para darle un cierre al tema y contradiciéndose de su premisa de no opinar de temas relacionados con la política de su país, Fulop imploró que se constaten nuevamente los votos: “Ojalá se pueda comprobar quién es el verdadero ganador, que sea todo transparente. Si ganó Maduro, chévere; si ganó María Colina... bueno, por favor”.

Durante todo el domingo, Cathy, como lo apodan en el país, mostró cómo fue la previa al acto eleccionario donde mostró a los venezolanos esperanzados con que González Urrutia pudiera derrocar a Maduro.

“Hoy más que nunca pensando en ti, mi Venezuela”, expresó Catherine, con un mensaje esperanzador que alineó a otros compatriotas suyos durante el proceso eleccionario.

Caminando por las calles porteñas, Fulop se dirigió a la Embajada de Venezuela, ubicada en la avenida Luis María Campos, y mostró su DNI ante las cámaras en una prueba cabal que cumplió con su deber como ciudadana. “Hola mi gente bella, acá estoy con toda mi Venezuela. Estamos frente a la Embajada venezolana. Estamos haciendo fuerza para que todos vengan a votar. Que todos los que puedan venga, que no somos muchos, pero bueno, vamos a hacer la fuerza”, manifestó.

