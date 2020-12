El dolor de Sol Pérez por una despedida: "Te voy a extrañar, viejito"

En sus historias de Instagram, Sol Pérez compartió con sus seguidores la noticia de una triste pérdida Crédito: Instagram

En los últimos días, a Sol Pérez le tocó enfrentar una triste pérdida. Según mostró en sus historias de Instagram, "Cañito", el perro de su familia, falleció después de compartir su vida junto a los Pérez. "Gracias por estos años de amor", escribió la influencer.

"Cañito" era el perro cocker a quien tanto Sol como su hermano Manuel Pérez despidieron en sus redes sociales. Ambos le dedicaron posteos con tiernas fotos en las que se los ve junto al animal. "Te voy a extrañar, viejito", escribió ella. "Te amo".

Sol Pérez mostró dos fotos con "Cañito", el perro de su familia

Manuel, su hermano menor, también compartió una foto abrazado a "Cañito". "Te voy a extrañar, amiguito", confesó, y agregó: "Ahora te cuida la abuela, buen viaje".

En los últimos días, Pérez sorprendió con impactantes declaraciones en las que señaló que, en un futuro, podría dedicarse a la política. "¿Te ves incursionando en la política?", le preguntó Nicole Neumann en Nicole al mediodía (eltrece). Sol contestó: "La verdad es que en algún momento pensé que sí y después que no". Luego, aclaró: "Ahora me gustaría. No ahora, ya mismo, pero sí en un futuro". "Me parece que el país y todos nosotros necesitamos un cambio y el cambio tiene que venir con gente que quiera ocupar un cargo público sin tener en cuenta todos los beneficios económicos que eso conlleva", explicó la presentadora.