El dramático momento que atraviesa Luisa Albinoni: “En 52 años nunca me pasó algo así”

Luisa Albinoni atraviesa una compleja situación laboral tras quedarse sin trabajo luego de que se confirmara la baja de la obra teatral Amores en Redes, la cual protagonizaba con Arnaldo André. Según explicó la actriz, solo faltaban dos funciones en su gira por el Gran Buenos Aires y había planes de estar en la temporada de verano en la Costa Atlántica. Sin embargo, el proyecto se desmoronó.

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitrelive, Albinoni explicó su situación y destacó que la causa del fin de la obra sería un conflicto económico entre el productor de la misma, Alberto Raimundo, y los autores Daniel Di Conza y Marité Ramil. Según lo definió el periodista, sería una “interna feroz” que dejó sin salida a los protagonistas.

Luisa Albinoni y Arnaldo André se quedaron sin trabajo tras la disputa económica entre el productor y los autores de la obra teatral (Fuente: Instagram/@arnaldoandre)

“Es verdad que se levantó la obra; se levantaron dos últimas funciones que eran las que nos quedaban de la gira por el Gran Buenos Aires y luego estaba programada toda la temporada, enero y febrero”, confirmó Luisa y explicó: “Hubo una desinteligencia económica entre nuestro productor y los autores de la obra. Quedó sin efecto. Raimundo, nuestro productor decidió levantarla, obviamente que si te mandan una carta documento intimándote no podés seguir haciendo la función, ellos querían continuar, yo no sé qué resolverá mi compañero Arnaldo André, pero yo di por terminado mi trabajo en esta obra y di por terminado este tema”.

Con un tono de angustia, la icónica actriz concluyó su diálogo con Etchegoyen con una triste advertencia: “En 52 años nunca me pasó algo así, y me da bronca, teniendo en cuenta que descarté tres propuestas para hacer teatro en Villa Carlos Paz y había elegido esta obra porque me encantaba lo que estábamos haciendo”.

Los actores serían reemplazados por otros protagonistas si la obra continúa en la costa Atlántica (Fuente: Instagram/@arnaldoandre)

En tanto, el periodista aclaró: “Me cuentan que la obra seguiría con otro productor que ya tendría los nombres de los actores que estarían porque Arnaldo y Luisa no quieren saber más nada. Primer escándalo del verano. Antes de empezar la temporada se levanta una obra que iba a ser una de las grandes atracciones en la Costa Atlántica”.

Más allá de la gira que tenía prevista Luisa para el resto de la temporada, de momento continúa como participante de El Cantando 2024 (América), donde empezó el pasado mes y conquistó a toda la audiencia con sus emotivas participaciones.

Por su parte, Arnaldo André compartió con Etchegoyen su opinión al respecto y también manifestó que no habría vuelta atrás a pesar de que se intente salvar la obra, ya que él no quiere continuar bajo esa compañía.

“He hablado con el autor y cada uno defiende lo suyo. Hablando con otros productores de experiencia, yo creo que el autor de la obra no está al tanto de cómo manejarse, se informó mal y acá viene el problema que sucedió”, describió el actor y agregó: “Está todo manoseado y yo no creo que esto se pueda remontar, considero que estoy afuera y mi cabeza está en otra cosa. Mi experiencia con Luisa fue buena, nunca había trabajado con ella y es una pena porque la obra funcionaba muchísimo. La gente se iba a divertir, pero habrá que dar vuelta la página”.

En tanto, sentenció: “No es nada grave porque es clarísimo lo que sucede, pero lamentablemente esto ha llegado a su fin. El detonante fue económico, una desinteligencia. Por más que Alberto Raimundo sea mi amigo, quizás no daría estas declaraciones acá. Siempre tuve la suerte de que las temporadas duren lo que tenían que durar, pero nunca me pasó lo que me sucedió acá”.