El dramático pedido de Diego Topa ante la desaparición del gato de su hija: “Lo extraña un montón”

Diego Topa compartió la desesperada búsqueda de su gato llamado Jesús, el cual se perdió el pasado jueves 7 de noviembre en la zona de Ingeniero Maschwitz. Mediante sus redes sociales y también en la televisión, el animador infantil expresó su tristeza por la ausencia del animal que le regaló a su hija.

En diálogo con el programa Poco Correctos (eltrece), Topa aseguró que el felino bautizado con el nombre Jesús es un “integrante más de la familia” y que, a raíz de esto, su hija llamada Mitai se encuentra desconsolada. “Los que tenemos mascotas sabemos lo importante que son para nuestras vidas, el día a día, nuestra rutina”, arrancó el animador, quien suplicó por la ayuda de los vecinos de la zona.

De una raza muy especial, conocido como gato egipcio o gato esfinge, el felino se escapó de su domicilio y, justamente, esa acción lo desconcertó por completo al calificarlo como un animal hogareño. “Estábamos en mi casa, y él no es de salir mucho. Es un gatito muy especial”, indicó ante las preguntas de los periodistas.

Según su testimonio, buscó en cada una de las casas aledañas de sus vecinos, quienes le indicaron que no lo vieron y eso lo desconcertó aún más. “Entramos a las casas de los vecinos, buscamos en cada rinconcito y no está”, indicó, abatido.

Diego Topa y su gato Jesús

Con la búsqueda en curso, Estefanía Berardi le preguntó acerca de cómo trató este tema con Mitai, su hija de 5 años, y qué palabras utiliza para darle esperanza de que el felino va a retornar a su casa. “Lo hablé en terapia para saber cómo decírselo. Ella tiene mucho apego por su mascotita, lo tenía todo el tiempo y ahora no lo tiene. Me encontró llorando dos veces y le dije que lo extrañaba, tengo que ser honesto. Ella me dice ‘tranquilo, Jesucito va a volver’. Lo extraña un montón”, confesó, con lágrimas en sus ojos y la voz quebrada por el dolor.

“Quiero que vuelva a casa. Estamos re mal”, siguió el presentador televisivo, quien quedó en shock desde el momento que se enteró de que el gato abandonó la casa. A su vez, se mantuvo firme en la búsqueda y aseguró que el felino se encuentra merodeando el barrio privado donde vive, quizás asustado por estar lejos de su hábitat.

“No hay manera que salga de acá. La entrada del barrio privado tiene unos paredones muy altos y no hay manera de que salte. Sé que se fue por un lugar donde hay seis casas y se ve que está por ahí, y que no salió nunca más”, detalló ante la atenta mirada del staff periodístico del programa.

Por su parte, Topa, en sus redes sociales, grabó un video para reforzar el mensaje. “Les quiero agradecer porque no paran de compartir el video. Seguimos buscando a Jesucito. Realmente lo estamos esperando. Nadie vio nada, nadie sabe nada, así que espero que si alguien lo tiene, por favor se comunique rápido con nosotros”, manifestó el animador infantil.