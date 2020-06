"La política en general y el kirchnerismo en particular están subestimando el problema. Tienen dificultades para entender la dinámica de la economía", manifestó Marcelo Longobardi Fuente: Archivo

11 de junio de 2020 • 11:21

En un durísimo editorial que versó sobre la intervención estatal de la empresa Vicentin y las tensiones existentes en el interior del oficialismo, Marcelo Longobardi manifestó que el presidente Alberto Fernández "no tiene un plan" ni una "idea de Nación" y que está "subestimando el problema económico".

"Hay varias dimensiones donde el tema Vicentin ha impactado. Ha impactado en el tema de la deuda, ha impactado en Santa Fe, en los pueblos, en la gente que ve un avance inaceptable del Gobierno en el sector agropecuario. Ha impactado en lo jurídico, en el ámbito empresario, y ha impactado en lo político", enumeró el conductor del programa Cada Mañana (Radio Mitre), y luego retomó la columna de Carlos Pagni publicada en LA NACIÓN , según la cual Alberto Fernández corre el riesgo de "quedar convertido, por la prepotencia de Cristina Kirchner , en un 'presidente testigo'."

"Esto puso en evidencia el sentido de que el Presidente parece pintado. Lo dijo ayer Joaquín Morales Solá y lo dijo Eduardo Van der Kooy. Todo el mundo plantea que evidentemente hay un tironeo que ejerce el Instituto Patria, donde siempre gana el Patria. Por fuera de estas consideraciones que deben ser ciertas me parece que La Argentina no entiende todavía que 'dos secos no hacen un rico'", manifestó.

"Lo que hace falta no es un relato psicodélico sobre la soberanía alimentaria o fusionar a dos compañías que están fulminadas como Vicentin o YPF, sino que alguien ponga bastante plata. Eso en la Argentina es imposible porque el diseño del mercado de cambios produce que si alguien quiere traer un dólar, no es que no quiere, no lo puede hacer", describió.

Más adelante, sostuvo que "esto ha puesto de manifiesto muy claramente que Argentina no es que no tenga un plan económico o un equipo, la Argentina no tiene idea de qué hacer con su economía; se subraya que al Presidente le falta un equipo o que al Presidente le falta un plan, pero contestan que, en realidad, el plan lo tienen guardado para que no lo vea nadie".

"La Argentina no tiene ni idea de qué hacer con su economía. Es más, el Presidente está subestimando el fenómeno económico, el presidente Fernández no le está dando bola al tema. Eso se traduce en que no hay un plan económico y no hay un equipo. Y si es que lo hay, es como el equipo de [Mauricio] Macri, son diez tipos desconectados unos con otros", arremetió, y agregó: "La política en general y el kirchnerismo en particular están subestimando el problema. Tienen dificultades para entender la dinámica de la economía; por osmosis no va a funcionar, ni juntando secos con secos ni con proyectos de intervención que luego se van para atrás. Esto requiere una idea de Nación".

"Como dice [Carlos] Pagni , el Presidente parece un testigo. Debe ser cierto que el Patria es imposible, debe ser cierto que la senadora [Anabel Fernández] Sagasti es insoportable, debe ser cierto que los Kirchner tienen una idea de la economía delirante. Lo relevante acá es qué hace el Presidente. El Presidente debe comenzar por tener una idea, una noción, un proyecto en su cabeza respecto de la economía argentina. Eso me parece que es lo que falta y quedó muy de manifiesto con estas idas y vueltas con la cuestión Vicentin", finalizó.