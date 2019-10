El duro mensaje de Caniggia a su hijo Alex: "Cambiate el apellido"

Claudio Paul Caniggia confrontó a su hijo por las polémicas declaraciones que ha hecho respecto a él y su nueva pareja Fuente: Archivo

Claudio Paul Caniggia blanqueó oficialmente a la modelo Sofía Bonelli como su nueva pareja y provocó de nuevo la ira de sus hijos Alexander y Charlotte, que favorecen a Mariana Nannis en el áspero proceso de separación que lleva adelante el mediático matrimonio.

Los hijos de "el Pájaro" utilizaron las redes sociales para hablar del tema. Mientras que Charlotte se mostró más tolerante ("Bueno, que sea muy feliz con ella"), Alexander redobló las críticas y publicó en Twitter una fuerte conversación que tuvo con su padre en las últimas horas.

Enojado por el paso conjunto de Alexander y Nannis por la televisión italiana, Claudio Paul confrontó a su hijo por WhatsApp. "Que bien vos, eh. ¿Sabés qué? Cambiate el apellido entonces. Hacelo ya. ¡Podés hacerlo!", le escribió el exfutbolista.

"En vez de hacerte el loco, por qué no das la cara y nos juntamos y me decís que miento.Yo no puedo creer que pongas a una mina antes que a tus hijos", fue la furiosa respuesta del joven. "No puedo creer que hayas participado por dinero de una cosa así", le retrucó su padre.

Junto a la captura, Alex le dejó otro mensaje al patriarca del clan Caniggia: "Cuando te quieras hacer responsable de tus actos y como padre pongas la cara para hablar, yo no voy a dudar un segundo en sentarme a tomar un café y arreglar las cosas entre nosotros", señaló.

De los tres hijos de Caniggia y Nannis, solo el mayor, Kevin Axel, apoya a su padre. En las últimas horas, se reveló que el joven artista plástico está distanciado de su madre porque no reconoció como nieta a la hija que tuvo con su pareja, una perito criminalística española.