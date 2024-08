El duro presente de Zulma Lobato: a sus 67 años, busca ayuda económica para evitar el desalojo

Escuchar

Zulma Lobato es una figura mediática argentina conocida por su breve incursión en el mundo del espectáculo. Alcanzó la fama años atrás, en el programa de Anabela Ascar en Crónica TV, donde realizaba algunas presentaciones que la llevaron a ser invitada a otros numerosos ciclos de televisión. Sin embargo, su situación actual es muy complicada, ya que enfrenta serios problemas económicos que la pusieron al borde del desalojo.

Todo se dio a conocer en una reciente entrevista que brindó con Nancy Duré para Socios del espectáculo (eltrece), en la que reveló su precaria situación actual. Además, mostró su vivienda, la cual debe dejar por una cuestión económica. “Me están por desalojar”, mencionó. “A fin de año van a cumplirse diez años que vivo acá y ahora me piden 350 mil, es un dos ambientes. Estuve averiguando en una inmobiliaria y piden 150, 200 mil, yo no puedo pagar eso si tengo la jubilación mínima”, admitió, y sumó: “Yo vivo solo de la jubilación, artísticamente estoy censurada, cuando la rajaron a Anabela Ascar a mí me dejaron sin trabajo”.

La mediática reveló el duro momento que vive (Captura: eltrece)

Zulma pasó un CBU y pidió donaciones para comprar un terreno (Captura: eltrece)

“Yo me di el gusto de hacer teatro de revista, de usar el conchero, pero el medio me utilizó. Hoy no hago nada, la saco a la perra tres o cuatro cuadras”, expresó la mediática, sobre cómo es su vida en la actualidad, luego de su estrellato.

El desesperado pedido de ayuda de Zulma Lobato

La mujer de 67 años aprovechó la oportunidad para pedirle ayuda a los televidentes, con el objetivo de mejorar su situación de vida. “Quiero que me depositen en mi CBU, a ver si me puedo comprar una casa prefabricada, necesitaría nueve o diez millones de pesos”, reclamó.

En diálogo con el ciclo de espectáculos, expresó su deseo de conseguir una vivienda o un terreno donde pueda establecerse de manera permanente, ya que, según aseguró, irse a un geriátrico sería el fin de su vida, dado que no puede llevar con ella a su mascota: “Si a mí me sacan a este animal, yo creo que me muero de tristeza”.

El duro presente de Zulma Lobato a sus 67 años (Captura: eltrece)

La mediática también se refirió a los años que hace que no le llegan ofertas laborales: “Hace 13 años que estoy censurada. Desde el 2009 nunca tuve más ofrecimiento de trabajo”.

En esa misma línea, destacó: “Yo no soy tan grande para estar en un geriátrico, tengo 67, ¿qué voy a hacer entre viejos? (...) Yo creo que me termino muriendo... es más, si no consigo dónde ir a vivir me quito la vida. Estoy siempre triste, apagada, con ganas de llorar, es como que estoy muerta en vida”.

LA NACION