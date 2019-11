El editorial de Baby Etchecopar: "Los corruptos están ganando la guerra"

Baby Etchecopar volvió a mostrar su enfado. Fuente: Archivo

Como en anteriores ocasiones, Baby Etchecopar emitió un profundo editorial en el que brindó sus observaciones sobre la actualidad del país. El periodista se mostró desganado por momentos, al asegurar que se siente "un turista en la Argentina" y que "los corruptos están ganando la guerra".

"Me siento un turista en la Argentina. Siento como que de acá me tendré que ir", planteó el conductor radial en su programa El Ángel, por Radio 10. Aunque luego aclaró: "No es ya, es un proyecto de acá a dos años".

"Lo que es terrible es cuando ya no te importa. Esta gente que se quedó con el país -los sindicalistas, los corruptos- no merecen que nadie ponga una moneda", enfatizó.

Después, empezó a ahondar en una comparación entre "dos Argentinas". "Hay un cincuenta por ciento que busca una república. Y un cincuenta por ciento que no sirven para nada, nivelan para abajo", aseveró.

"Un Moyano, un Baradel, son tipos que no sirven para nada. Una Milagro Sala no sirve para nada. Son inútiles que les damos prensa y creemos que porque saben robar son más inteligentes que el tipo que está investigando la vacuna contra el sida", dijo, en el tramo más polémico de la conversación.

"Hay dos Argentinas. Yo soy de la idea de dividirla. Vivir de un lado los que queremos una república con un presidente. Y los que quieren seguir robando, o se ofenden porque les decís ladrones, del otro. Hay que hacer un muro de Berlín. Los que somos libres de un lado, y del otro lado los obsecuentes, los garcas", polarizó el locutor.

Y concluyó: "Los mediocres quieren que te vayas. Los corruptos están ganando la guerra. Y yo no tengo mucho tiempo más para pelear. Me quiero ir a un país en donde esté todo hecho".