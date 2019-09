Qué dijo Tinelli luego del atentado a las Torres Gemelas - Fuente: Archivo Videomatch 04:02

El 11 de septiembre de 2001, hace exactamente 18 años, los atentados producidos contra las Torres Gemelas en Nueva York y contra un ala del Pentágono en Washington D.C. en los Estados Unidos, por parte de aviones comerciales tomados por terroristas conmovieron a todo el mundo y marcaron un antes y un después a nivel seguridad global.

En Argentina, nadie pudo permanecer indiferente al brutal ataque, y desde la pantalla televisiva, fue Marcelo Tinelli uno de los que se tomó un breve tiempo para dar su visión del asunto y circula en redes un video de ese momento. En aquel entonces, el programa del conductor se llamaba Videomatch, y se emitía los lunes y jueves por Telefé.

En la oportunidad, Tinelli se mostró reflexivo a pesar del clima festivo del programa, aseguró que "los seres humanos estamos muy enfermos", se mostró descreído acerca de los dichos de Fernando de la Rúa, presidente de entonces y que los argentinos debían concentrarse "en otro tipo de gestos" y "valores".

Aquella noche del jueves 13 de septiembre el programa empezó como siempre lo hacía, con música fuerte, caída de papelitos y los integrantes del plantel estable de humoristas saltando y bailando tras el conductor, que saludaba: "Buenas noches a todos. Buenas noches Argentina y a todos los países que están mirando el show de Videomatch".

Luego de eso, y sin que baje la música ambiente, el conductor bajó un cambio, se puso más serio y dijo: "Seguramente ustedes estarán esperando que vamos a decir con respecto a lo que pasó el día martes (11 de septiembre). La verdad quedan pocas palabras ante un hecho de esas características. Muy poco podemos decir nosotros".

"Hemos decidido hacer un programa de humor, de entretenimiento. Los noticieros se están ocupando de eso. Todos nosotros tenemos una opinión formada del tema. Más allá de quién haya sido, los seres humanos algunos estamos muy enfermos. La verdad es esa. Así como me pasó a mí, que fui a abrazar a mi hijo, a mi mujer, a todos nos pasó un poco lo mismo", continuó el conductor.

El conductor, hace 18 años, se refirió al atentado y se mostró escéptico

Ironía con el presidente

Más tarde, Tinelli fue algo irónico con el presidente argentino de entonces, el recientemente fallecido Fernando de la Rúa:"Le agradezco al presidente que dijo que en el país no hay riesgo (de atentados), pero yo siento que si nos chorean (sic) en la esuqina por diez mangos, qué voy a pensar. Si después de lo que vimos que el presidente diga eso, se lo agradezco. Pero qué se yo, qué voy a pensar, si a Estados Unidos le pasó eso...".

Luego, el hoy titular de la productora La Flía señaló que era mejor que los argentinos "nos concentremos en otro tipo de gestos. Hoy más que nunca rescatemos otros valores, de solidaridad, de amor a otro, creo que los argentinos debemos embocar otro camino".

Entonces Tinelli se dedicó a remarcar un gesto solidario que habían tenido los argentinos al recaudar dinero para la operación de un bebé en los Estados Unidos y señaló que debían unirse en "este tipo de cosas, porque con lo demás se podía hacer muy poco".

Al regresar al tema de los atentados, Tinelli aseguró: "Te quedás con pánico, pienso si esto me puede pasar a mí, si voy a volver a poder subir a un avión. Todas estas imágenes las tenemos todos. Fue terrible lo que vivimos y vivimos en un país no tan lejano en un mundo globalizado, por ahí tenemos los mismos miedos que un ciudadano de EEUU, pero tenemos que seguir adelante"

Luego, el conductor se mostró descreído sobre la posibildad de descubrir los autores del hecho: "Todavía nadie sabe qué ha pasado. Por ahí no lo vamos a saber. PUeden desicrnos una cosa pero no sé si creer todo lo que me dicen. Nos pueden hacer creer que es tal cosa o tal otra, pero no sé si es tan así".

Para el final, Tinelli señaló que debían seguir para adelante con la función del programa: "La decisión es ponerle una sonrisa a la vida, que es algo muy importante para curar un montón de cosas, como la tristeza o un montón de cosas que pasan en este mundo como estas y muchas más".