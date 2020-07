El actor chileno compartió su alegría en las redes sociales tras la noticia de la recuperación de Federico Bal, quien superó un cáncer de intestino

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de julio de 2020 • 18:35

Después de más de dos meses de incertidumbre, Federico Bal recibió el resultado de sus análisis y confirmó que venció al cáncer. El conmovedor video junto a su madre, Carmen Barbieri emocionó a muchos seguidores y figuras del espectáculo. Entre los que manifestaron su alegría, se encuentra Benjamín Vicuña.

La pareja de la China Suárez admitió no conocer personalmente al joven actor, pero compartió su felicidad por la noticia. En su cuenta de Twitter, escribió: "No conozco personalmente a Federico Bal pero me alegra profundamente su recuperación. Gracias por tu ejemplo de coraje y empatía. Que vengan las buenas para todos".

El mensaje del actor chileno se compartió cientos de veces. Las novedades de Federico Bal también habían llegado a través de las redes sociales, en un profundo posteo donde anunció que se había curado del cáncer de intestino.

"Hola! Quería contarles con mucha emoción las buenas nuevas. Mis últimos estudios muestran que ya no está el tumor que tenía en el intestino. Quiere decir que el tratamiento funcionó, y que soy parte de ese preciado 30% de probabilidades de curarme sin operarme" comenzó explicando.

"Resumiendo: ME CURÉ. Elegí unas fotos que describen perfecto lo que fue mi recuperación, me pareció importante compartirlas con ustedes que tanto me ayudaron y acompañaron del otro lado. Una suerte de paso a paso, que algún día podré explayarme mejor", concluyó.