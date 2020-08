La bailarina se presentó en el escenario de Cantando 2020 y se enojó por la devolución Crédito: eltrece

5 de agosto de 2020 • 10:25

Este martes por la noche, Adabel Guerrero debutó en el escenario de Cantando 2020 con el tema "Tan solo tú" y recibió una dura devolución de Nacha Guevara , quien se mostró molesta tanto con la propuesta como con la producción del programa .

Incluso antes de que actuara la bailarina, se generó una polémica porque había elegido una canción con la que brilló en su paso por el Bailando por un sueño, una década atrás.

Sin embargo, a pesar de que la exvedette logró una buena performance, la jurado criticó el desempeño de Adabel y su compañero. Luego, en la entrevistas que hace el canal a la salida de su participación, la exvedette se mostró indignada con algunas críticas. "Me pareció que la devolución fue una estupidez enorme", dijo.

La participante del certamen de canto expresó su alegría por la nueva versión que realizó del tema popularizado por Alejandra Guzmán y Franco De Vita. Aunque se mostró molesta por la devolución que le dio el jurado.

"Estoy contenta porque sentí que lo cantamos lindo. Y estoy contenta con mi trabajo. Pero parece que a Nacha Guevara no le gustaron los bailarines de los costados y el sonido. A Moria no le gustó la pollerita que me había puesto. Entonces sacamos un puntaje mediano y vamos a ver si zafamos para la sentencia de mañana. Pero no me voy contenta porque me pareció que la devolución fue una estupidez enorme", aseguró la bailarina.

Sobre el final de la entrevista le preguntaron a Adabel si pensaba cambiar algo en caso de quedar sentenciada. "No, la pollera capaz y sacar los bailarines de última", aseguró todavía un tanto ofuscada.