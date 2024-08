El enojo de Beto Casella en medio del escándalo con Tamara Pettinato

Escuchar

Pasaron cinco días del momento en el que se destapó un nuevo escándalo en la Argentina: la circulación de los videos de Tamara Pettinato en Casa Rosada con Alberto Fernández, cuando este se desempeñaba como presidente. En el momento en el que Eduardo Feinmann dio a conocer en su noticiero de LN + aquellas imágenes, la panelista se encontraba en canal 9, lista para salir al aire con Bendita, pero eso nunca pasó. En las últimas horas, Beto Casella se refirió al comportamiento de su compañera y a la decisión de ausentarse del ciclo sin previo aviso.

Tamara Pettinato en Casa Rosada Captura de video

“Personalmente, es algo que lo tengo que decir y es algo que no hable ni siquiera con mis compañeros. Yo no sé nada de Tamara. No tuve ninguna comunicación. Capaz estamos en un malentendido, pero si yo tengo un problema en el laburo (este es un problemón) llamo a un superior y le digo ‘estoy teniendo este quilombo, no voy por dos días, no voy por diez días o mañana vuelvo’. Esto es en general. Es por una cuestión de sentido común. Capaz que ella piensa que yo la tengo que llamar o escribirle, pero no me sale”, expresó el conductor, sin vueltas.

Y siguió: “A mí lo que me interesa es mantener la salud de este programita, que está hace 19 años y que tiene determinado clima, determinada comunicación con el público y tiene determinado perfil de persona, parecido en cuanto a los hábitos que tenemos afuera de la tele. Yo no sabía del viaje. No sé nada y tampoco es que estoy tratando de investigar”.

Beto Casella habló sobre el escándalo que involucra a Tamara Pettinato

Sin embargo, veló por el bienestar de la panelista, quien se encuentra refugiada en Comodoro Rivadavia junto a su pareja. “Ojalá esté bien, anímicamente, espiritualmente...”, dijo, cuando Horacio Pagani lo interrumpió para decirle que había una publicación en Instagram. Por su parte, Walter Quejeiro le comentó que sabía de la ausencia de Pettinato porque se trató de un viaje planificado.

Como si esto fuera poco, al ver la reacción del presentador ante la ausencia de la hija de Roberto Pettinato, Ángel de Brito publicó un tuit que desató otro escándalo. “Beto Casella está indignado con Tamara Pettinato y le pasó factura en Bendita: ‘Si uno tiene un quilombo y no va al laburo, llama y avisa’”, escribió sobre una imagen del ciclo.

El ida y vuelta entre Beto Casella y Ángel de Brito (Foto: captura X)

Al ver el mensaje, Beto respondió sobre el mismo: “Ángel, sabes las cosas que tienen que pasar para que yo me ‘indigne’? No, la verdad que, como todos me preguntan si hablé con ella, dije que no tuvimos contacto. Está intacto mi aprecio por ella. Me estarían indignando otras cuestiones, laborales, y no con Tamara precisamente ...”.

El descargo completo de Tamara Pettinato

Después de guardar silencio durante varios días, la conductora radial decidió emitir un comunicado este lunes a través de su cuenta de Instagram:

“Luego de un breve silencio sentí la necesidad de aclarar algunas cosas. En los últimos días, fui víctima de una campaña de hostigamiento producto de la publicación de un video de carácter privado en el que aparezco filmada por el expresidente Alberto Fernández. Las intenciones por las cuales se hace público y se difunde este material pueden ser muchas. No me voy a detener en eso.

Fragmenos del comunicado que publicó Tamara Pettinato sobre el escándalo que protagonizó junto Alberto Fernández (Foto: captura Instagram/@tamarapettinato)

Si tengo que decir que desde que se publicó estoy siendo blanco de innumerables acosos y amenazas referidas a mi vida privada, plagadas de mentiras e información falsa. Algunas se pueden ver en medios de comunicación y redes sociales. Otras llegan vía mensajería privada con mensajes intimidatorios, haciendo mención también a posibles nuevas difusiones.

En primer lugar, quería aclarar que las imágenes corresponden a un almuerzo que tuve con el expresidente luego de realizar una entrevista en Casa Rosada en el marco de un trabajo documental para la televisión china sobre las relaciones de ese país con la Argentina en enero del año 2022. No había restricciones sanitarias en ese momento.

Fragmenos del comunicado que publicó Tamara Pettinato sobre el escándalo que protagonizó junto Alberto Fernández (Foto: captura Instagram/@tamarapettinato)

Resulta obvio que conozco al expresidente y tengo un vínculo de confianza con él. Sin embargo, una cosa no quita la otra. Lo que se dice de las circunstancias en las que se grabaron esas imágenes es falso. Me están usando. No soy ingenua y trabajo en los medios desde hace más de 20 años. Ahora, ¿no es una obviedad que están desviando el foco de atención? ¿Resulta que una denuncia por violencia de género se tapa con más violencia contra una mujer?

En segundo término. Respecto del trabajo que realicé para la Secretaría de Comercio de la Nación, aclaro lo siguiente: para esa campaña fui contratada por una productora privada y bajo ningún aspecto cobré el importe que están haciendo circular en medios de comunicación con absoluta liviandad.

No me acomodó ni recomendó nadie. Es el único trabajo en relación con el Estado que tuve. Duró un solo día en noviembre de 2022. Nunca le saqué beneficio a mi vínculo con el expresidente. Qué ironía. ¿Se defiende a una víctima de violencia de género mediante su revictimización? ¿Se la protege atacando, cosificando y denigrando a la mujer? La hipocresía y la mentira al servicio del poder machista.

Fragmenos del comunicado que publicó Tamara Pettinato sobre el escándalo que protagonizó junto Alberto Fernández (Foto: captura Instagram/@tamarapettinato)

Escribo esto para pedirles públicamente que se deje de utilizar mi nombre y de hacerse valoraciones morales en el marco de una situación que me excede, que se respete mi persona sin ser víctima de hostigamiento ni persecución. Me ven o me escuchan todos los días en mis lugares de trabajo habituales. Gracias a todos los que me mandan mensajes de apoyo y aportan algo de sensatez”.

LA NACION