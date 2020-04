El periodista dijo que el tema de las excarcelaciones "ha irritado a los argentinos" y se preguntó qué van a hacer los funcionarios que plantearon su oposición a la liberación de presos. Fuente: Archivo

Marcelo Longobardi se refirió esta mañana a la polémica liberación de presos detenidos en las cárceles argentinas para evitar un brote de coronavirus "que ha irritado a los argentinos" y se preguntó qué deberían hacer los funcionarios políticos que no están de acuerdo con la medida, como el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni , o la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo .

"¿Es cierto que en las cárceles argentinas que tienen 80.000 detenidos hubo dos casos de coronavirus?", le preguntó el conductor de Cada mañana por radio Mitre a su columnista de salud, Alberto Cormillot . Ante la afirmación, el periodista afirmó que estas "historias de lo más escabrosas me sugieren con qué facilidad la Argentina se desenfoca" y agregó: "Nosotros, las personas comunes, tenemos unos despelotes fenomenales para salir a la esquina y la política está discutiendo esto, no se puede creer".

Después de analizar casos similares en el mundo, como el de Brasil, que tiene el sistema carcelario a su juicio "más espantoso", el conductor puso su mirada sobre las excarcelaciones "aparentemente avaladas por el presidente [Alberto] Fernández", y apuntó contra los funcionarios que se manifestaron en contra de la medida, como Berni.

Marcelo Longobardi aseguró que la liberación de presos irritó a la mayoría de los argentinos 04:58

Video

"Berni dijo que no está de acuerdo con esto. Siendo un tema tan sensible específicamente de su área, la opinión de Berni parece muy potente, porque es el ministro de Seguridad de la provincia. Entonces si esto ocurre y él no está de acuerdo, ¿qué va hacer? ¿Los va a detener de vuelta? ¿Se va a ir a su casa y va a renunciar?", preguntó Longobardi.

"Lo propio ocurre dentro del ministerio de Justicia de la Nación, donde hay versiones de renuncia de la ministra, la doctora Losardo, que no está de acuerdo con la gente que está dentro de su ministerio, cuya terminal no es el Presidente Fernández sino la señora [Cristina Fernández] de Kirchner. Ni hablar de los jueces que están promoviendo todas estas historias y los operadores que vaya a saber por qué hacen política en las cárceles", desarrolló.

"Es una cuestión muy seria que ha irritado a los argentinos y ha quebrado cierta paz política que había a propósito de lo que está pasando. El extravío en la Argentina está siempre a la vuelta de la esquina", finalizó.