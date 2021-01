El enojo de Mica Tinelli por las fiestas clandestinas: "¿No aprendimos nada?"

La influencer y empresaria textil instó a que las personas usen barbijo, se laven las manos y mantengan el distanciamiento físico. Crédito: Instagram @micatinelli

A lo largo de las últimas semanas, en coincidencia con el arranque de una nueva temporada de verano, los números de contagios de coronavirus alcanzaron niveles alarmantes y las autoridades comenzaron a analizar una batería de medidas restrictivas. A más de un año del brote inicial en el mercado húmedo de Wuhan y luego de 10 meses de aislamiento, en cada una de sus fases, Micaela Tinelli (32) estalló contra las personas que no se cuidan adecuadamente en los destinos turísticos.

Así, se mostró indignada por las aglomeraciones de personas en las playas o la realización de fiestas clandestinas en medio de la pandemia de coronavirus que azota a la Argentina y el mundo. Desde su cuenta de Instagram, la mayor de las hijas de Marcelo Tinelli instó a sus seguidores a tomar conciencia y tener cuidado.

"Estoy viendo el quilombo de las playas y de las fiestas clandestinas. Claramente no sé qué medidas nuevas van a tomar, pero a mí hay algo que no me entra en la cabeza. Casi un año desde que empezó la pandemia, tuvimos un año de m..., y no entiendo cómo no aprendimos nada, no sirvió de nada todos estos meses para aprender", expresó la influencer y empresaria textil sin poder ocultar su indignación.

Para continuar con su descargo, la hija mayor de Tinelli sostuvo que está a favor de que la gente disfrute de unos días de descanso, pero que eso no implique un relajamiento de las medidas de prevención. "Está bueno, para que lo puedan separar, que la gente que se vaya de vacaciones. Me parece perfecto, yo también me quiero ir y lo voy a hacer cuando pueda. Pero andate de vacaciones y respetá todos los protocolos, el barbijo, la distancia social, no meterte en lugares donde están todos amontonados", diferenció.

Sobre el final de su video, Mica Tinelli volvió sobre su idea y la reafirmó. "Ir de vacaciones me parece perfecto, pero no lo que estamos viendo de amontonarse en los lugares, de no respetar nada. Eso es lo que me indigna, después de 10 meses, me saca", concluyó.