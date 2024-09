El escándalo que protagoniza Fátima Florez en Estados Unidos

Escuchar

Como en cada emisión de LAM (América TV), los periodistas del espectáculo jugaron con un enigmático durante varios minutos para dar a conocer la noticia de que Fátima Florez atraviesa un difícil momento laboral en los Estados Unidos; esto tendría que ver con la poca convocatoria que generó su espectáculo y por las deudas que le quedaron pendientes con los empleados.

El programa de este viernes comenzó con un escándalo internacional que mantuvo atenta a toda la audiencia. “Abandono de empleados, deuda grosa en dólares”, tituló Pepe Ochoa y continuó con el suspenso: “Un famoso contrató un personal y después las cosas no salieron como este famoso quiso”.

“Había una cierta cantidad de funciones y como no llenaban, deciden irse. En el teatro donde ellos estaban secuestraron ciertas pertenencias”, continuó el panelista, quein luego leyó un mensaje de su fuente: “‘Nos estafaron olímpicamente, hicieron tres shows, no le pagaron a nadie’”. Según las propias palabras de las personas involucradas, les habían prometido pagarles una vez que comiencen las funciones, pero eso no sucedió.

Asimismo, en el ciclo de espectáculos añadieron que la artista y la productora le debe al teatro un total de 20 mil dólares, por este motivo decidieron retener el vestuario a modo de seguro. En cuanto a sus empleados, les pagaron tres semanas de ensayos, de las cuatro. Con esta información, el resto del panel intentó adivinar de qué artista argentina se trataba; sin embargo, ninguna dio con la respuesta correcta.

Yanina Latorre, que estaba sentada junto a Pepe Ochoa, se dirigió al centro del estudio y tomó la palabra: “¿Quién es la artista que está en Estados Unidos y que está vendiéndonos gato por liebre? Que dice que llena los teatros, pero que en realidad no va nadie, dejó a los empleados, le debe 20 lucas al teatro, no le pagó a la gente, le confiscaron las cosas y no atiende el teléfono”, dijo antes de que se diera a conocer el nombre.

Fátima Florez tendría problemas en su show presentado en los Estados Unidos Mara Sosti

“Fátima Florez”, respondió Pepe Ochoa y luego señaló: “Todo esto pasó hace dos semanas. La persona que me habla me dice que estuvieron toda la semana pasada intentando conciliar. En este momento ella está en Los Ángeles con Edgardo Iorio, que es el productor que firmó todos los contratos”.

Según la opinión de Latorre, el nivel de los shows y su éxito bajó estrepitosamente desde su separación con Noberto Marcos, quien también era su productor. “Podrían haber seguido trabajando juntos, separados”, concluyó.

LA NACION