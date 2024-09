El espeluznante momento que vivió Sofía ‘Jujuy’ Jiménez en su casa: ruidos, Policía y una gran incógnita

Escuchar

Sofía ‘Jujuy’ Jiménez vivió una verdadera película de terror cuando fue a visitar su ciudad natal. La influencer narró a través de sus historias de Instagram la espeluznante experiencia que vivió en su casa durante la madrugada. “La historia de la lechuza”, anunció. Y su relato tuvo de todo: fuertes ruidos, intervención policial, un vidrio roto y una gran incógnita.

“¿Cómo hace la lechuza? La lechuza hace ‘shh...’ Si yo me hubiese percatado en ese momento de panic hubiese sido todo otra historia. Pero no”, dijo Jiménez en el primer video que subió. “Y claro, todavía no entienden bien de que estoy hablando. Hoy me puedo reír gracias a Dios”, continuó.

La modelo contó que escuchó ruidos extraños en su casa a la madrugada (Foto: Instagram @sofijuok)

La actriz explicó que la situación ocurrió cuando viajó a Jujuy. Tras una salida con sus amigas un viernes a la noche, regresó a su casa alrededor de las dos de la mañana: “Teníamos como un mecanismo que dejábamos la llave en la maceta porque había solo una; claramente no lo vamos a hacer nunca más y además tendremos una llave cada una. Lo cuento porque es un dato importante en la locura de la noche de escuchar ruidos”.

Cuando llegó a su casa y subió las escaleras, empezó a escuchar un curioso ruido y a preguntarse de qué se trataba. A la tercera vez pensó que era el sonido de un humano. “Real había alguien abajo y lo más loco era que cuando yo me acercaba me respondía ‘shh’. Capaz estoy loca o no sé, más que ya tuve el panic en su momento que alguien me perseguía”, explicó. Acto seguido despertó a las dos personas que estaban en la casa y ellas escucharon lo mismo.

“Entramos en pánico, nos metemos en el cuarto de mi mamá y cerramos la puerta con llave. Nos pusimos re nerviosas. Llamamos a la policía, a mis amigas con las que me acababa de ver para que nos ayuden a ver cómo resolvíamos porque nos daba miedo bajar”, indicó. “Antes de cerrarnos, Ine se asoma un poquito a la escalera y le dice ‘salí de ahí, está viniendo la Policía’. Me acuerdo y me da nervios y miedo. Y le responde ‘shh, shh’”, agregó.

Acto seguido dijo que alrededor de 50 minutos después empezó a aparecer la ayuda. Cuando llegó la Policía tuvieron que romper el vidrio de la cocina porque no tenían forma de entrar. “Nunca encontramos que era. Al día de hoy no sabemos bien que fue lo que pasó. Pero, de que hubo ruido, esa noche hubo ruido. Porque imagínense no vamos a romper un vidrio, no vamos a estar tan asustadas por solamente una paranoia de una persona. Éramos tres personas adentro de la casa y mis amigas afuera también lo escucharon”, relató Sofía Jiménez.

Sofía Jiménez contó que escuchó ruidos tenebrosos en su casa y tuvo que llamar a la policía (Foto: Captura de video / Instagram @sofijuok)

Si bien explicó que “la Policía no encontró absolutamente nada”, al otro día, cuando una persona fue a arreglar el vidrio, todo les dijo: “¿No pensaron que podía haber sido una lechuza? Acá en el barrio hay un montón”. Ante esto ella googleó “¿cómo hace la lechuza?”. “Ahí vi el video que dice ‘emiten un sonido que parece como humano que si nunca lo escuchaste puede ser muy tenebroso, mucha gente se asusta’. Y ahí empecé a acordarme como era el cantito de la lechuza”.

Aunque hasta el día de hoy está en duda sobre qué fue lo que pasó, les dio un consejo a sus seguidores. “Sepan que la lechuza hace ‘shh’, por más que todos lo sepamos, que alguna vez de chiquitos lo cantamos, en el momento del panic no lo pensás. A partir de ahora se avivan y cuando escuchen un ruido raro en la casa, por lo menos es una opción. No hay nada comprobado, no sabemos si fue una lechuza, un humano o qué; pero que hubo ruido, hubo ruido. Por donde se escaparon, no tenemos idea”, cerró. Por último, compartió un video explicativo sobre los sonidos de la mencionada ave.

LA NACION