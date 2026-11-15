El estilo “black and white” que eligió Antonela Roccuzzo para ir a Machu Picchu
La esposa de Lionel Messi viajó a Perú invitada por una reconocida marca de joyas y compartió imágenes de su recorrido en un exclusivo tren rumbo a las ruinas incaicas; para la ocasión eligió un look urbano en tonos acromáticos
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Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención de sus seguidores en las redes sociales, esta vez desde Perú, donde se encuentra desde hace algunos días como invitada de la reconocida firma de joyería Tiffany & Co. Durante su estadía, la empresaria aprovechó para conocer uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Sudamérica: Machu Picchu.
Para llegar hasta el histórico sitio arqueológico, la esposa de Lionel Messi realizó un recorrido en un exclusivo tren turístico desde Cusco, una experiencia que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram. Además de mostrar algunos detalles del sofisticado interior del transporte, sorprendió con un outfit de estilo “black and white”.
La empresaria lució un pantalón blanco de corte amplio y tiro alto, que combinó con un cinturón negro de hebilla plateada. En la parte superior, optó por una remera negra de mangas cortas y una campera de cuero del mismo tono, de silueta holgada, que aportó un estilo urbano al conjunto. Sin embargo, uno de los accesorios que más se destacó fue un sombrero negro, que le dio un aire sofisticado al estilo. Para completar la propuesta, sumó anteojos de sol oscuros con marco grueso, ideales para mantener una estética elegante sin perder comodidad.
Los accesorios también ocuparon un lugar importante. Roccuzzo llevó aros plateados de diseño alargado, un collar de eslabones y distintas pulseras que complementaron el conjunto. Estas piezas aportaron brillo y reforzaron el contraste entre las prendas oscuras y el pantalón blanco. En cuanto al peinado, eligió llevar su cabello suelto, con ondas naturales. Su maquillaje acompañó la propuesta con tonos cálidos y labios nude.
Al pie de su posteo en Instagram escribió: “Próxima parada: Machu Picchu. Gracias @tiffanyandco por hacerlo posible #tiffanyandco #tiffanyperu #tiffanyhardwear”. Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios de personas de todo el mundo, quienes la elogiaron por su belleza natural y por haberse animado a conocer uno de los destinos a mayor altura de Latinoamérica. “Sigue disfrutando de nuestro Perú. Bienvenida siempre”; “La reina conociendo mi país” y “Ahora solo nos falta que vengas con el 10″, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.
Como toda diva, su presencia en Perú no pasó desapercibida. En una grabación tomada desde Cusco por una persona local, se la puede ver siendo escoltada por un guía de turismo, quien le iba explicando los distintos lugares que se encontraban recorriendo. Fue entonces que el lugareño se acercó a ella y le preguntó: “¿Qué tal tu visita a Perú? ¿Lindo, Machu Picchu? ¿Te gustó“. A lo que con una sonrisa respondió: ”Sí, sí. ¡Súper!“.
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