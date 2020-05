Los periodistas cruzaron opiniones sobre las salidas transitorias de niños. Fuente: América TV

20 de mayo de 2020 • 10:12

En el marco de la pandemia por coronavirus y las decisiones que se están tomando para intentar flexibilizar la cuarentena, una de las principales problemáticas es la de qué hacer con los chicos . Mientras se debatía en Intratables si tenían que salir o no a la calle, Ceferino Reato realizó un duro comentario que alteró a su compañero Paulo Vilouta .

"Todos sabemos que se deprimen algunos chicos", comenzó a comentar Paulo. "El fin de semana algunos padres le consultaron a sus hijos si querían salir y hubo respuestas de chicos que dijeron 'no, papá', porque tienen temor". A lo que Ceferino le comentó: "Pero si no tenés ni hijos". Este comentario descolocó al periodista deportivo: "¿Pero qué tiene que ver? Vos querés discutir todo el tiempo con todos, Reato. Me tenés muy cansado, te lo digo en serio. No me digas ni fundamentalista ni nada. No me califiques. Tenés problemas con todos tus compañeros. ¡Dejate de joder! ".

Para intentar calmar las aguas, el conductor de programa Fabián Doman afirmó que "no necesita tener hijos o no para opinar del tema".

El debate continuó, en donde se lo vio a Vilouta muy enojado y seguro sobre la cuarentena que, por lo pronto, se extenderá hasta el domingo 24 . "No digan 'a los chicos no les pasa nada', porque es mentira. Se contagian igual. Y perdón que opino que no tengo hijos", afirmó con tono irónico Vilouta. "No creo que Ceferino te lo haya dicho en ese sentido", comentó Doman.

"Le respondo a mi amigo Paulo", dijo Reato. A lo que su compañero aseguró rápidamente: " examigo ", provocando algunas risas incómodas en el piso. La semana pasada Ceferino también había tenido un cruce al decirle a Ernestina Pais que "no sabía matemática porque era kirchnerista".