Luego de que se conocieran los resultados de las elecciones, algunas figuras públicas cercanas al kirchnerismo se manifestaron insatisfechos con la diferencia de votos obtenida por Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos. Una de ellas fue el humorista Dady Brieva, que sorprendió al contar en Radio Con Vos que se quedó "con sabor a poco". En la misma radio, el actor Pablo Echarri emitió opiniones similares: "Es un problema que tenemos nosotros los peronistas, siempre queremos ganar aplastando en términos de votos".

A partir de esas declaraciones, el diputado Eduardo Amadeo conversó con Luis Majul en su ciclo televisivo 4 Días y se mostró "encantado" con el descontento de Echarri y Brieva. "Gracias al 40% ellos hoy están enojados", dijo sobre lo que consideró "opiniones marginales a la sociedad". Además, el Diputado Nacional de Cambiemos señaló: "Está mal que digan eso. El país ha sufrido demasiado, tenemos mucha pobreza para que digan esas cosas. Estoy encantado, ojalá tengan una úlcera", remató .

Por esos dichos, el conductor lo interrumpió con desaprobación. "A mi no me gusta lo que usted acaba de decir. Eso es la grieta", dijo Majul. "Se lo voy a decir con sinceridad, no estoy de acuerdo. No comparto, eso genera más grieta", insistió el periodista.

Amadeo, por su lado, se excusó: "lo digo metafóricamente, pero les puede dar úlcera por estar enojados con la democracia", subrayó. Majul, por su lado, le agradeció la participación en su programa y lo despidió, disconforme por sus comentarios.