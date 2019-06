El extravagante peinado de Flor Torrente llenó las redes de comentarios y memes

La actriz fue a Almorzando con Mirtha Legrand con un look que provocó las comparaciones más ocurrentes

3 de junio de 2019 • 12:05

Este domingo, Flor Torrente fue tendencia. Pero no lo fue por su participación en el Súper Bailando, ni por su último papel en el cine sino por su peinado. Al sentarse en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece) con un look al agua, provocó las miradas de todos y en seguida los comentarios y los memes tomaron las redes sociales.

Betty Boop, Lucero (o Astrita) de Astroboy, una geisha, Homero Simpson, Chirolita... las comparaciones proliferaron en Twitter acompañadas de imágenes. Sin embargo, a pesar de los chistes, muchos coincidieron en que a Flor cualquier peinado le queda bien.

Por su parte, Flor se lo tomó con humor y publicó una seguidilla de fotos de su peinado en Instagram: "Cuánto quilombo por dos ondas al agua", escribió. Y continuó: "¡Gracias a todos los que mandaron mensajes de amor! ¡Somos lo que damos, mejor que sea cariño!".

La hija de Araceli González se encuentra promocionando su última película, Cuando dejes de quererme, coproducida con España. Mientras, continúa al frente en su tienda de accesorios Helicia. "Voy haciendo lo que amo y lo que la vida me va dejando hacer. No suelo aspirar a una sola cosa en particular. Hago todo lo que puedo con respeto, trabajo y convicción", comentó el año pasado, en diálogo con Hola.

Separada de su última pareja, el cantante Joaquín Vitola, comentó: "Cuando terminás con una relación larga, con convivencia, lleva tiempo reacomodarse. No soy de las personas que necesitan salir a bailar para volver a estar bien. Por ahora no pienso en nada más que en reencontrarme conmigo misma. Estoy disfrutando de mí. Primero hay que estar bien con uno, y después viene lo demás. Por suerte, tengo amigas y familia que me hacen sentir acompañada y estoy muy bien".