El festejo familiar de Isabel Macedo en Salta por sus 49 años que incluyó una invitada muy especial

Isabel Macedo arrancó el octavo mes del año a puro festejo. El 2 de agosto cumplió 49 años y decidió celebrarlo en su casa de Salta y con una íntima reunión de la que participaron sus seres queridos. La actriz sopló las velitas junto a su marido, Juan Manuel Urtubey, sus dos hijas, Belita y Julia, y algunas amigas muy cercanas, entre las que se destacó una en particular.

La actriz finalizó de la mejor manera su etapa con 48 años, la cual incluyó muchas emociones, desafíos y cambios. Se instaló temporalmente en Montevideo, Uruguay junto a sus hijas para volver a trabajar junto a Cris Morena después de casi 20 años. Grabó Margarita, un spin-off de Floricienta, donde volvió a ponerse en la piel de la malvada Delfina. La serie se estrenará el 2 de septiembre a través de la plataforma Max.

El 2 de agosto, Isabel Macedo cumplió 49 años (Foto: Instagram @isabelmacedophoto)

En la previa del tan ansiado estreno, Macedo cumplió años y dadas todas las lindas noticias decidió festejar con su familia y amigas. “Hoy haré una lista interminable con todas las cosas que me quedan por hacer. Son muchísimas. Las cosas con las que sueño, las que deseo profundamente, las que quiero vivir, los lugares que quiero conocer, las cosas que me quedan por aprender, los libros que quiero leer y así…”, expresó en un posteo que hizo en su cuenta de Instagram.

“¡Copada con mi cumple! ¡Copada con poder compartirlo con las personas que más quiero!”, sentenció. Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto suya sentada en una mesa frente a una velita y una copa de champagne. Rápidamente, sus fanáticos la saludaron por su cumpleaños, al igual que su marido, Juan Manuel Urtubey, Florencia Bertotti y Verónica Lozano, entre otras personalidades.

Isabel Maceo celebró su cumpleaños junto a Juan Manuel Urtubey, sus hijas, Juana y Belita y dos de los hijos del exgobernador de Salta, Mateo y Juana (Foto: Instagram @isabelmacedophoto)

Macedo junto a su hija menor, Julia, de dos años (Foto: Instagram @isabelmacedophoto)

En las últimas horas, la exprotagonista de Graduados agregó una segunda publicación en su feed de Instagram, donde compartió las postales del almuerzo que organizó en su casa para celebrar sus 49 años. Dijeron presente su marido, Juan Manuel Urtubey y sus dos hijas, Isabel - Belita, como la llaman cariñosamente de seis años, y Julia, de dos. También estuvieron Mateo y Juana, dos de los cuatro hijos que tuvo el exgobernador de Salta con su exmujer, Ximena Saravia Toledo.

Macedo celebró su cumpleaños con su Gisela Dulko (Foto: Instagram @isabelmacedophoto)

Delfina Lecouna, Rochi Goldenhorn, Isabel Macedo, Milagros Brito y Gisela Dulko (Foto: Instagram @isabelmacedophoto)

Macedo también celebró sus 49 años acompañada por su madre, Lizzie y su círculo más cercano. En la lista de invitados estuvieron Milagros Brito, Rochi Goldenhorn, Delfina Lecouna y la extenista Gisela Dulko, que posó con la homenajeada y se mostró muy sonriente. La amistad entre la exdeportista y la actriz data de hace varios años, cuando la primera estaba en pareja con Fernando Gago y, la segunda, con Federico Insúa.

Las mujeres aprovecharon para hacer algunas fotos juntas y luego todos le cantaron el “Feliz cumpleaños” a Isabel y la acompañaron a soplar las velitas. De esta manera, celebró su día de una manera muy especial y rodeada de las personas más importantes de su vida.

Lizzie, la madre de Isabel, también estuvo en el cumpleaños (Foto: Instagram @isabelmacedophoto)

Así fue el especial festejo de cumpleaños de Isabel Macedo (Foto: Instagram @isabelmacedophoto)

Isabel Macedo contó un dato desconocido de la pelea con Pampita por Benjamín Vicuña

Hace unos días, Isabel Macedo visitó el programa de streaming de Moria Casán, Nave Nodriza (Pícnic Extraterrestre) y dio que hablar tras revivir la pelea que tuvo hace 14 años en un boliche de Punta del Este con Carolina ‘Pampita’ Ardohain por un supuesto affaire con Benjamín Vicuña, en aquel entonces pareja de la modelo.

Pampita, Isabel Macedo y Benjamín Vicuña archivo

“Yo soy súper respetuosa. No soy violenta, ni digo cosas feas de la gente. Yo trabajo desde los seis años. No tengo ni idea qué hizo (Vicuña) en ese momento. De verdad no es algo que ocupe un lugar en mi cabeza. Trato de que los pensamientos inútiles no ocupen lugar”, dijo. En este sentido, reveló que tras el enfrentamiento regresó a su casa y no pasó nada más. “Si la veo hoy (a Pampita) está todo bien, puedo compartir un evento o un mismo lugar”, sentenció.

