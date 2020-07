Los periodistas discutieron sobre si el hombre actuó en legítima defensa o fue un homicidio. Fuente: América.

El caso del jubilado que asesinó a un ladrón que entró a robar a su domicilio en Quilmes, generó un fuerte debate dentro de los programas de televisión en donde se habla del concepto de emoción violenta o legítima defensa. Ceferino Reato y Paulo Vilouta protagonizaron un cruce en Intratables sobre este tema que divide a la sociedad.

"El debate es muy interesante, hay una persona muerta pero también hay una persona de 71 años que ha sufrido torturas a las cinco de la mañana con un destornillador, atacado por cinco jóvenes. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho el jubilado?", cuestionó Reato a sus compañeros. "Pero discúlpenme, chicos", interfirió Vilouta. "Esperá Paulo, yo te quiero ver a vos, porque esto es muy fácil decir el Código Penal para quién. Un tipo de 71 años que está enfermo, solo, ustedes le piden que sea frío como un chico de 25 años", preguntó Ceferino claramente molesto.

"No, yo le pido a todos los ciudadanos que habitamos el territorio argentino, que nos tenemos que acoger nos guste o no a una ley. Basta de decir señor jubilado o abuelito, es un señor de 71 años. No hagan demagogia", afirmó Vilouta. "Vos sos demagogo", le contestó Reato.

"Yo odio a los ladrones, estoy harto de los hijos de p... de los ladrones, ¿pero sabés qué quiero? Que alguna vez estemos del lado de la justicia. El señor se encierra en su casa, llama a la policía y listo. No tiene que salir 60 metros a matar a un tipo", contestó Vilouta.

"La justicia sabes que tenía el DNI desde el día viernes, eso lo comentó el abogado", comentó Débora Plager. "¿Sabés lo que estás haciendo vos? Abriendo la puerta para que todo el mundo esté armado y que cuando la policía cometa un montón de errores, salgan a matar gente", le respondió Vilouta.

"No es abrir la puerta que la gente esté armada, es tratar de comprender la situación que vivió este hombre y que la ventana de tiempo fueron dos minutos. Dos minutos no es nada cuando te levantás con cinco tipos adentro de tu casa que te torturan", opinó Carolina Losada.

"Es la doctrina Bullrich contra lo que estamos viendo ahora. Es esto del que quiere estar armando, andá armado. Y esto no es así. Tenemos que luchar para mejorar la justicia. Carolina, ¿vos estás de acuerdo en que lo hayan matado como a un perro?", preguntó Brancatelli.

"No, no estoy de acuerdo. Estamos discutiendo qué le pasó a ese hombre en ese momento para que tome esa decisión errónea", contestó Losada.