El gran gesto de Davo con un fan suyo durante el partido de 412 contra Luzu TV

Este domingo se celebró la revancha del Gran Partido de Streaming entre Luzu TV y 412, con victoria para los primeros por 7-6. Previo al encuentro, donde participaron muchas celebridades, se viralizó una postal de Davoo Xeneize con Mate, uno de sus seguidores más fieles que conmovió a todos con su historia de vida.

El niño saltó a la fama tras conocer su admiración por Davo. Mediante las lógicas que imperan en las redes, su deseo de conocerlo se hizo realidad. Pero eso no fue todo: el streamer, que dedica gran parte de su tiempo a hablar sobre la actualidad de Boca Juniors, fue a la casa de Mate y le obsequió un setup completo para que pueda dedicarse a la creación de contenido.

La sorpresa de Davoo con Mate

Esta acción solidaria, que tuvo lugar en septiembre de este año, vino acompañado de una invitación al stream Puerrul que tiene como protagonistas a Davo y al periodista deportivo Gastón Edul, donde también ese día recibió la camiseta de Paredes.

Mate participó de Puerrul, el programa de streaming de Davoo y Gastón Edul

Tras entablar una conexión genuina con el pequeño, Davo salió a la cancha del Gran Partido del Streaming junto a Mate, en un claro gesto de querer acompañarlo en este camino de las redes.

En su cuenta de Instagram (@el_matuxeneize) el pequeño agradeció por la invitación y le dedicó unas palabras a su mentor: “Amigo sos todo lo que está bien. Te quiero”.

El elogio de Mate a Davo Xeneize

“Gracias por hacerme parate de éste maravilloso mundo que me hace tan feliz”, destacó Mate, quien aprovechó su presencia para sacarse fotos con Vignolo, Sofi Martínez y otras celebridades presentes.

El video de la salida de Mate con Davo

La victoria de Luzu con Nico Occhiato como figura

El Gran Partido del Streaming reunió a un millón y medio de espectadores entre las plataformas Youtube y Kick. El evento, relatado por Sebastián “Pollo” Vignolo, arbitrado por Héctor Baldassi y con la participación especial de Ángela Torres, quien entonó las estrofas del Himno Nacional antes del pitazo inicial, quedó en manos de Luzu TV por 7-6.

El equipo 412 dominó las acciones a punto tal de ponerse 5-2 en el marcador. Con la presencia de Davoo Xeneize y La Cobra como referentes, el equipo no mantuvo la ventaja y fue arrasado por Luzu, con Nico Occhiato a la cabeza, que igualó las acciones.

El posteo de Nico Occhiato con el trofeo de campeón

Sobre el final, Occhiato, marcó el 7-6, mientras La Cobra falló un penal decisivo que hubiese estirado la definición a los penales como sucedió en el primer partido entre ambos equipos disputado en el predio de Deportivo Riestra.

La formación ganadora, además de Occhiato, tuvo como protagonistas a Martín Garabal, Santi Talledo, Marcos Giles, Diego Castro, El Purre y Fermín Bo.

Davoo, La Cobra, Nico Occhiato y Marcos Giles en la presentación del partido

Por su parte, 412 alineó a Davoo Xeneize, La Cobra, Teo D’Elía, Agusneta, Agustín Occhiato, hermano de Nicolás, Gastón Edul y el “Arquero sin guantes”.