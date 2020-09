El jurado contó en el último programa de El gran premio de la cocina, que su compañero le despertó una pasión que tenía olvidada Crédito: eltrece

La última emisión de El gran premio de la cocina , conducido por Carina Zampini , se puso caliente. Christian Petersen , parte del jurado, se refirió a lo feliz que lo hace la presencia de Mauricio Asta en el programa y de los amores que le activó.

Durante la octava temporada del programa de eltrece, existe un día en la semana para la repostería, el llamado "jueves dulce" en el que los participantes deben preparar distintas tortas y tartas dulces para ser degustadas por el jurado de Petersen, Asta y Felicitas Pizarro. En la etapa actual de la competencia ya no puede haber "jueves dulce", así que los jurados agregaron tortas a las consignas del día.

"Desde que está Mauri el nivel de dulce mejoró muchísimo", aseguró Petersen. Zampini, que no le deja pasar ni una, le replicó sugerente: "Desde que está Mauri acá en el jurado, ¿se siente atraído por la pastelería, hace cosas dulces en su casa?". Asta se sintió aludido y repitió la frase de Zampini, pero en un tono aun más sensual.

Mauricio Asta fue elogiado por su compañero del jurado, Christian Petersen, en la última emisión del reality culinario Crédito: eltrece

Petersen le respondió con una sonrisa que "estaba más contento". Y habló de un cambio en su vida: "A pesar que hace 30 años atrás me recibí de pastelero en el Ritz de París, nunca me interesó, pero desde hace un mes, dos meses atrás, desde que está Mauri, he hecho un par de recetas los domingos, me interesa más".

Entonces Zampini metió más picante en el diálogo y le sugirió a Petersen que Asta le "encendió la llama". El chef no lo pudo negar. "Mauri me encendió la llama", le respondió sin dudar. Al instante, el pastero tan elogiado bromeó: "Arde papi".

Finalmente Petersen amplió sobre el aporte de su compañero a sus pasiones culinarias: "Nos entusiasma, lo hace más fácil, te explica. nos da recetas muy buenas".