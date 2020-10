La conductora del reality culinario, Carina Zampini, describió las estrategias de su madre para lograr que comiera hígado, un corte económico, cuando era chica Crédito: eltrece

15 de octubre de 2020 • 10:06

La reticencia de los niños a comer ciertos alimentos es una temática habitual a la hora de hablar de la infancia. Este miércoles, Carina Zampini, conductora de El gran premio de la cocina, recordó en el programa los trucos de su madre para lograr que comiera hígado y para ahorrar dinero.

El menú del día se centró en los alimentos "relegados" de las cocinas: sesos, hígado y mondongo. La conductora se mostró en desacuerdo con la elección de estos productos y relató: "Mi mamá, cuando era chica, que no me gustaba el hígado porque nunca me gustó, me lo hacía en milanesa y no me decía que era de hígado, a ver si yo no me daba cuenta. Te das cuenta, obviamente, pero es más pasable".

Unos minutos después, en la zona de degustación, los jurados Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta tuvieron que evaluar un omelette de sesos preparado por Chiqui, una de las participantes. Petersen se despachó con un halago: "La verdad, Chiqui, una linda presentación".

Zampini, sorprendida, le dijo al chef: "Están como disimulados". Petersen, un poco serio, le explicó: "Está bien tratado, disimulado no, el que disimula algo es como el marido que engaña a la mujer, horrible". Luego, ahondó en la idea del engaño: "Si lo disimula es un pirata, a mí decime la verdad, como lo que le hacían a Cari que le daban hígado, no.".

Por su parte, Pizarro se mostró de acuerdo con su compañero de jurado: "Para mí también, hay que ir de frente". Entonces, Zampini defendió la actitud de su mamá: "Era mi madre, uno para hacer comer a los hijos a veces. Tienen que comer un poco de todo". La cocinera le respondió que a ella también le hacían eso y que "estaba mal". Y agregó: "Descubro el engaño y odio esa comida, ¿a vos te gusta?". La conductora le respondió, seria: "¿Que me engañen? No necesariamente".

A continuación, se explayó sobre el recuerdo de su infancia: "Entiendo a mi madre. Es un producto que yo recuerdo en mi infancia muy barato. Cuando no se podía comprar carne en mi casa, mi mamá usaba mucho hígado, trataba de que comiéramos eso, no teníamos tantas opciones para comer. Entonces, desde ese lugar la entiendo, nunca me enojé con mi mamá".

La jurado replicó: "Te terminaste enojando con el hígado". Zampini, ya resignada, replicó: "No me enojé con el hígado, no me gusta". Petersen dio su parecer: "Con el engaño se terminó enojando, no le gusta que la engañen".

La conductora continuó con el tono serio y le preguntó a Petersen si le gustaba "que lo engañaran". El chef le respondió: "Ojos que no ven, corazón que no siente. Tocame el timbre Mauri, por favor". Asta tocó un timbre que Zampini tiene para "cortar" las conversaciones cuando se exceden de tiempo. Finalmente, los jurados siguieron con la devolución del plato de Chiqui.