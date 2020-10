La conductora se metió ayer en el medio de la devolución de Mauricio Asta para defender a uno de los participantes Crédito: eltrece

21 de octubre de 2020

En la edición de este martes de El gran premio de la cocina, la conductora Carina Zampini medió entre los participantes y el jurado Mauricio Asta, que se puso exigente con la presentación de los postres del día y con la actitud de los cocineros.

Asta, que es pastelero, dio una devolución detallista sobre el postre de ciruelas y frutillas de Julián. "Yo valoro que hayas hecho una salsa de vino tinto, que hayas puesto las ciruelas a la mitad, que la textura de la frutilla esté en su punto y no en compota. El crumble de algarroba es una buena estrategia para un cocinero que no tiene interés por la pastelería. A veces lo decís con un orgullo, sin vergüenza, como 'la pastelería no es lo mío, no me interesa'", disparó con munición de guerra.

Entonces, el participante le respondió casi enojado: "No dije que no me interesa. No podés ser bueno en todos los aspectos. No creo que nadie sea bueno en todo. Me dedico más a lo salado, no es que no me interesa. Me encanta, no tengo tiempo para dedicarme a la pastelería, requiere un tiempo que no tengo".

El pastelero le replicó un poco indignado: "Para mí es parte de la cocina, no es una cuestión de tiempos, 'o cocina o pastelería'. Es algo integral". A continuación, Zampini lo interrumpió con una consulta inesperada.

"Perdón, es el día del debate. Quiero aclarar ciertas cosas. Vos que te dedicaste a la pastelería y a la repostería, que sos un genio en eso. ¿hacés un asado impresionante?", le preguntó. Asta se sinceró: "No, la verdad que no".

La conductora le respondió picante: "Deberías hacerlo porque te debería interesar todo entonces. Les piden cosas, una cosa es más o menos desenvolverse mejor en un área que no manejan, pero otra es que si son cocineros, que sean pasteleros también". El pastelero se dirigió al participante: "No, bueno, pero debieras ser curioso, es una competencia en la que hay dulce".

El jurado se mostró indignado porque Julián "no tiene interés en la pastelería" Crédito: eltrece

Zampini continuó con la defensa al participante: "Ser curioso es una cosa, tener una idea general de algo es otra cosa, y después decir que para ser cocinero tenes que saber de todo... Ninguno sabe de todo". Asta siguió en su postura de que los participantes en esta instancia deberían "tener interés".

Luego la conductora habló por todos los cocineros del programa y dijo que sentía que el interés "lo tienen". Christian Petersen, otro de los jurados, intervino para cerrar el tema y defender a su compañero: "No hubo buenas presentaciones. No estaban buenos los postres".