La conductora se debatió a duelo con el integrante del jurado pero aclaró: "Él es cocinero, tiene ventaja". Fuente: LA NACION

3 de agosto de 2020 • 19:08

Durante los primeros minutos de la competencia de cocina de eltrece, siempre se decide quién será el capitán o capitana de los equipos. A veces es cuestión de suerte pero muchas otras, por capacidad, al demostrar cuánto pueden hacer en 30 segundos.

En este caso, el programa de hoy arrancó con una prueba relativamente fácil: cuántos cubitos de zanahoria pueden cortar en medio minuto. Primero lo hizo el equipo rojo, luego el verde y, para terminar y como algo atípico, también lo hicieron la conductora Carina Zampini y el participante del jurado Christian Petersen.

"No vale, Petersen es cocinero, él corre con una ventaja", denunció Zampini con ganas de negarse al reto, aunque aclaró: "no me voy a apichonar, pero sepan que acá hay una desventaja".

Petersen posó muy canchero porque le sobró tiempo en la competencia pero terminó perdiendo. Fuente: LA NACION

Con rapidez y muchos nervios, Zampini intentó cortar las zanahorias lo más chiquititas posibles y Petersen, por su parte, se confió tanto que al final, como le sobró tiempo, masticó un pedazo del vegetal con un gesto despreocupado.

"Ahhh, bueno, Petersen está tirando facha y canchereando", sostuvo el coconductor del programa Juan Marconi al finalizar los 30 segundos. "Yo no quiero que me deje ganar porque soy la conductora", dijo Zampini al ver cómo había cortado las zanahorias su contrincante.

Es que sí, finalmente, quien se llevó el triunfo fue la conductora, que con mucha felicidad festejó porque los pedazos de Petersen eran demasiado grandes.

La presidenta del jurado Felicitas Pizarro comparó los pedazos de zanahoria de Petersen y marcó la gran diferencia con lo que había que conseguir. Fuente: LA NACION