El programa más visto de la tarde, El gran premio de la cocina , se encuentra en su recta final y los ánimos y las intensidades están subiendo por los cielos. Esta semana, en la cual cambiaron muchas reglas, fue dura para todos los cocineros pero sobre todo para Luis .

El participante, que es uno de los más simpáticos del certamen, tuvo una jornada difícil y admitió estar muy cansado. Es que tiene sentido, en estas instancias, los cocineros deben entregar tres platos en dos horas para encandilar al jurado.

En la segunda degustación del día, cuando los cocineros probaban la milanesa maryland que Luis había preparado, charlaban también de los secretos para que la harina no se despegue del pollo.

En ese momento, la conductora, Carina Zampini le preguntó al participante cuál era el truco para que eso no suceda, ya que en su plato la harina estaba perfectamente adherida al pollo. "¿Cuál es el secreto, Luis?", sostuvo ella y él respondió: "Llamame y voy a cocinar a tu casa".

Al segundo Zampini lo cortó en seco y sentenció: "No. Quiero que me digas cuál es el secreto, no quiero que vengas a cocinar a mi casa". Al parecer, la conductora eligió ponerle un paño frío al "coqueteo" que sucede en el programa desde hace semanas .