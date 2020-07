El gran premio de la cocina: Carina Zampini le dió una clase magistral al jurado

La conductora le dio un tip a los participantes del jurado que sorprendió a todos Fuente: LA NACION

La conductora de El gran premio de la cocina , Carina Zampini, le pone alegría y mucho condimento a este concurso de eltrece . Este miércoles, además de todo eso, sorprendió al jurado con un tip para una receta que tanto Christian Petersen , Felicitas Pizarro y Mauricio Asta , desconocían.

"Así te la enseñan" , le explicó Pizarro a Zampini respecto a una de las recetas de este miércoles de platos clásicos: la salsa bechamel .

En ese momento, en el que se abrió un fuerte debate respecto a si es fácil o difícil de realizar dicha salsa, Zampini se animó a contarles que ella la hacía siempre en su casa y que sabía un truco para cuando la salsa blanca queda muy líquida.

"Es muy rica, es muy fácil de hacer", acotó Petersen pero Asta respondió: "Para vos es muy fácil de hacer porque tenés muñeca con el batidor. Pero en casa capaz lo hacen con un batidor y queda un grumo".

La conductora se mostró contenta y orgullosa con su sabiduría culinaria Fuente: LA NACION

"El secreto capaz es pecar con un poco más de manteca. Y la harina pasa desapercibida", agregó Petersen.

Al instante, la conductora preguntó: "Quiero que me den una respuesta ahora. Yo lo hago a ojo. Si me pasó, y me queda líquida, me pasó de leche, ¿no la puedo espesar?".

"La dejás cocinar y lo va a hacer sola", le contestó Petersen pero ella retrucó: "No. Respuesta incorrecta. ¿Saben cómo se resuelve? ¿Quieren que les enseñe algo? Pero no vale que me discutan" .

El jurado, muy atento al truco clave que daría Zampini, guardó silencio y escuchó. "Preparo un poco más aparte, hasta que quede sin grumos, y se la agrego a la original, que me quedó más líquida. Soy tan genial que me sorprendo de mí misma", finalizó Carina.