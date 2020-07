Charla intensa entre la presidenta del jurado y Petersen sobre su embarazo. Fuente: LA NACION

Este lunes el concurso de cocina de eltrece empezó muy arriba. Apenas comenzó el programa, la conductora Carina Zampini anunció que la presidenta del jurado está embarazada y espera así su segundo hijo.

En ese intercambio gracioso que emocionó a todos en el piso, sucedió un diálogo que sorprendió al parrillero Christian Petersen . Es que Pizarro, que se encuentra muy contenta por su flamante embarazo, está picante y no deja pasar una.

"Con esta buena noticia, con esta energía después de la alegría de nuestro sobrino en camino, arrancamos la semana y me acerco a los señores del jurado. Feli, vos sos la reina del jurado, pero hoy por sobre todas las cosas. Feli, ¿la estás pasando bien acá? ¿Te sentís cuidada?", le preguntó Zampini luego de contar la gran noticia.

Mientras Carina Zampini anunciaba la gran noticia todos sonreían felices. Fuente: LA NACION

"Muy mimada, y voy a empezar con los antojos", dijo ella y advirtió: "Que se agarren los cocineros". En ese momento, la conductora, a quien también se la notó muy contenta con "el nuevo integrante", le preguntó a su colega qué opinión le merecía el embarazo de la presidenta del jurado. "¿Usted, Petersen?", le preguntó al chef.

"Soy un gran tío, tengo muchos sobrinos y soy un gran padrino", respondió Christian. Pero al instante, Pizarro, que se encontraba a su lado, agregó pícara: " O abuelo ".

"Un 'sugar daddy', más que abuelo. ¡No te hagás la canchera!", respondió Petersen refiriéndose así a los varones exitosos y adinerados que mantienen a jóvenes para que los acompañen.

Para salir de esa situación incómoda, la conductora marcó: "Feli, estás como más suelta de lengua. En otro momento no le hubieras dicho lo del abuelo a Chris". "Es verdad que las embarazadas perdemos el filtro, así que decimos lo que pensamos, y a veces me olvido lo que quiero decir, me va a pasar también. No te llega bien el agua al tanque", cerró Felicitas.