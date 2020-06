La conductora planteó un debate sobre comer o no comer en la cama y la respuesta de Petersen la hizo enojar. Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de junio de 2020 • 16:55

La octava temporada de El gran premio de la cocina empezó a tomar temperatura. Los 16 participantes que ya estuvieron en otros programas buscan su revancha y los nervios y las corridas abundan todos los días.

Mientras el equipo rojo y el equipo verde se preparaban para comenzar con la competencia del día que tuvo como propuesta preparar comida "para tirarse en el sillón", el jurado se encendió con un debate picante: "¿Se come o no se come en la cama?".

Carina Zampini fue quien inició la conversación que picó en los expertos del jurado. "A mi me encanta comer en la cama. Desayunar, almorzar, todo", sostuvo la conductora.

El parrillero Christian Petersen defendiéndose de las acusaciones por ser "un anti". Fuente: LA NACION

En ese momento, Christian Petersen , desaprobó el comentario. "De ninguna manera. Eso es de vago, andá a laburar, qué vas a estar comiendo en la cama", respondió.

Pero el resto del jurado, tanto Mauricio Asta como Felicitas Pizarro , no coincidió con él y los dos admitieron que sí, que ellos también disfrutan de un buen desayuno antes de levantarse. "A mi me encanta. Nada de vago, ya somos grandes, un cafecito en la cama para arrancar el día es ideal", indicó Asta.

Por su parte, Felicitas Pizarro indicó: "Yo admito que comía mucho en la cama cuando era soltera. La tele, bandejita, comida. Hoy ya no". "Bueno, yo soy soltera, por eso lo hago", agregó la conductora.

Minutos después, aunque el debate ya estaba saldado, Petersen continuó negando la costumbre de comer recostados y Zampini, sin pelos en la lengua, lanzó: "Lo que pasa es que Petersen es un anti-todo".