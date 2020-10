En una dura devolución, el chef, que se desempeña como jurado del reality, mencionó un inesperado parecido entre uno de los participantes y el actor Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de octubre de 2020 • 10:51

En la novena temporada del reality culinario, los jurados están muy exigentes y detallistas, ya que participan los ganadores de todas las ediciones del ciclo. Este lunes, en la última emisión de El gran premio de la cocina, Christian Petersen fue especialmente duro con un participante, a quien en medio de la degustación comparó con el actor Pablo Echarri.

El chef comenzó su devolución sobre el plato de ñoquis de calabaza que preparó Gustavo tomando como referencia la entrega del participante anterior, Tute: "Están un poco más duros, pero a pesar de que no son esos ñoquis tan amables, tan fáciles de comer y tan suaves, están bien de sabor, está muy buena la salsa".

Luego, Petersen continuó con su comentario y se centró en el pan, que le quedó casi sin levar: "La salsa parece una fondue de queso, son unos ñoquis con una salsa rugosa de queso. Y el pan está rico el sabor, como fuerte, pero acá, al Pablo Echarri de El gran premio de la cocina no le fue bien con el pan".

Gustavo se mostró frustrado por no hacer "un buen pan" y bromeó con que "lo confunden" con Echarri en los semáforos Crédito: eltrece

Entonces, la conductora del programa, Carina Zampini, se mostró sorprendida por la comparación hasta el punto de no entenderla. "¿Perdón, pero por qué Pablo Echarri?", preguntó. Petersen respondió como si fuera obvio: "Porque es igual a Pablo Echarri".

Mientras tanto, se pudo ver a Gustavo desilusionado por su devolución. "No me pone feliz, yo quiero hacer un buen pan", agregó. Zampini le consultó si ya le habían algo sobre el parecido en otra oportunidad. El participante le respondió entre risas: "Sí, me ha pasado, en los semáforos, 'eh, Echarri te limpio el vidrio'". Para finalizar, le agradeció le halago al jurado.