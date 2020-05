La rivalidad entre Christian Petersen y Mauricio Asta se respira en cada El gran premio de la cocina. Fuente: LA NACION

Durante el programa El gran premio de la cocina de eltrece suceden cosas todo el tiempo. Las preparaciones, los ritmos, los sabores y los obstáculos hacen que sea uno de los ciclos más vistos esta temporada y su jurado uno de los más exigentes de la oferta culinaria de nuestro país.

Pero no todo es color rosa en #GPcocina , porque entre el distinguido parrillero Christian Petersen y el pastelero Mauricio Asta hay mucha pica desde que empezó esta séptima temporada.

La torre de panqueques de Alfredo fue la que desencadenó el comentario entre Petersen y Asta. Fuente: LA NACION

Y eso se notó este jueves, cuando en la entrega de una torre de panqueques de chocolate y crema en la que competían Tute y Alfredo , los jurados intercambiaron un tenso diálogo. Al cortar la primera torre, Petersen estaba a punto de probarlo cuando la conductora Carina Zampini preguntó si iban a contar las capas ya que debían tener 12 panqueques.

En ese momento Petersen respondió que no pero terminó contándolas. Al hacerlo, el parrillero soltó al aire: "No las iba a contar, pero acá alguien muy malo del jurado dijo ¿cómo que no?". Al decirlo, su colega y parte también del jurado, Felicitas Pizarro sostuvo: "Malo no, justo", defendiendo así a Asta.

La torre de Alfredo finalmente no tenía doce sino diez panqueques y eso le valió algunos puntos de menos ya que en el total sólo recibió 19 y Tute, su competidor, 22.