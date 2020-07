La participante del equipo rojo admitió estar harta de las críticas del jurado. Fuente: LA NACION

Esta octava temporada de El gran premio de la cocina viene con todo. Este miércoles se vivió un momento muy tenso cuando una participante del equipo rojo se cansó de las críticas y el jurado Christian Petersen sentenció: "A llorar a la iglesia".

La consigna del día era sorpresa, los y las participantes debían enamorar al jurado con sabores nuevos y combinar los platos en cuatro entregas que simulen un restaurante de menú "por pasos". Por lo tanto, las preparaciones debían ser pequeñas y estar combinadas entre sí.

Pero eso no sucedió en ninguno de los dos equipos y el clima del programa se tornó áspero. "Me parece que es un plato que no luce tu nivel de cocina, de todo lo que podés dar, pero lo pudiste presentar y con sabores diferentes", indicó Mauricio Asta a la participante Ana Paula, que ya venía de recibir duras devoluciones por parte de Petersen y de la cocinera Felicitas Pizarro.

Zampini tuvo que intervenir y frenar todo por el fuerte tono entre Petersen y la participante del equipo rojo.

En ese momento la conductora del programa intervino y sostuvo: "Todos ustedes saben que es una revancha y que el jurado va a estar más exigente. No se van a conformar".

"Sí. Sí. Están terribles", remarcó Ana Paula ya con hastío por la situación. "Es que sí, en estas instancias no se conforman con que la consigna esté cumplida", acotó Zampini.

"Sí, ya sé, ya me di cuenta. Me encanta, me encanta. Estoy chocha con que me corrijan", respondió la integrante del equipo rojo con ironía y remató quejándose del poco tiempo: "Dame una hora y te lo armo bien".

"No, bueno. Ana Paula, a llorar a la iglesia", acotó sorprendido Petersen y nuevamente Zampini tuvo que intervenir para que el debate no se desbande. "Bueno, listo, basta por hoy", cerró categórica la conductora.