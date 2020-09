En El gran premio de la cocina, le dijeron a Juan Marconi que "estaba charlatán" y que redondeara Crédito: eltrece

2 de septiembre de 2020 • 09:37

Durante los minutos finales de la última emisión del certamen de cocina de eltrece, los conductores Carina Zampini y Juan Marconi repasaron las posiciones de los participantes tras una intensa jornada. Marconi explicó que Matías, uno de los cocineros participantes "salió de zapatero" porque sumó su primer punto.

Zampini le recordó que el concursante "por lo menos" había podido sumar un punto. Y agregó: "Vos que sos futbolero, es re importante abrir el marcador". El coconductor le explicó su anterior frase: "Cuando dije que salió de zapatero, dije que salió de cero, pero sigue estando en the last position". Zampini trató de ser más amable con los participantes: "Yo estoy tratando de repartir la energía entre los cuatro cocineros".

A continuación, un susurro detrás de cámara le llamó la atención al coconductor y Zampini quiso saber de qué se trataba. "Me dice Damián que me busque otro tatuador porque Matías me va a tatuar cualquier cosa", explicó Marconi. E intentó enmendar su frase poco feliz: "Matías es cocinero, es tatuador, marido, va a ser padre, es todo, ahora, en la cocina le falta un poquito, pero lo va a lograr, no tengo ninguna duda".

Una voz fuera de cámara, que no se podía identificar con alguno de los jurados, le dijo entre risas "te pusiste re charleta". Por su parte, desde el sector de degustación del programa, Felicitas Pizarro le hacía señas de "redondear". Finalmente Marconi decidió cortar con el tema mientras repetía el gesto de redondear que le hacían desde el fondo: "Feli me hace así, increíble".