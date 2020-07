El parrillero se enojó con los participantes que debían realizar lomo al strogonof por un error de principiante que les costó varios puntos. Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2020 • 17:10

La octava temporada del concurso de cocina de eltrece viene muy intensa. Y si bien la calidad de platos de los equipos mejora día a día, los errores suceden y el jurado está cada vez más exigente.

Esta es la cuarta semana para los participantes quienes se disputan los 400.000 pesos en premio y el título al mejor cocinero. Las dificultades ascienden así como las expectativas de Christian Petersen , Felicitas Pizarro y Mauricio Asta , el triunvirato del sabor que puntúa día a día todas las preparaciones.

Y si bien esta temporada lleva poco tiempo, quienes integran el equipo verde y el rojo, no es la primera vez que participan de El gran premio , de hecho, todos compitieron en el pasado y vienen buscando la revancha.

Razón suficiente para que el jurado exija cada vez más, no solo porque pasan las semanas sino porque no son principiantes en el concurso.

Felicitas Pizarro indignada por el error básico de los cocineros. Fuente: LA NACION

Este miércoles, día de platos clásicos, los cocineros tuvieron que preparar ensalada Ceasar , lomo Strogonoff , pavlova con frutas y canelones . Todos esos platos debían estar perfectos y ser un homenaje a estas clásicas recetas pero lo cierto es que no fue una buena jornada.

Aún así, aunque hubieron algunos aciertos, hubieron muchos errores y el equipo verde se llevó la peor devolución de todas. En el momento en el que Petersen probaba el lomo de Ema, el enojo por parte del jurado fue evidente.

El lomo al strogonoff de los dos equipos salió bien pero fallaron en el arroz, el equipo verde lo entregó crudo y sin sabor y el rojo, pasado. Fuente: LA NACION

Si bien la carne y la salsa estaban muy sabrosas, el arroz, ingrediente principal, estaba crudo. Y la crudeza de los elementos, en estas instancias de la competencia, no se dejan pasar. "El arroz está sin sabor. Está pastocho. No está ni duro ni pasado. Falta de gracia, viste cuando uno baila con alguien pastocoho, esto es bailar con una momia, sin pena ni gloria", indicó Petersen.

Por su parte, Felicitas Pizarro, también indignada, sostuvo: "Es el abc, ponete a practicar arroz en vez de strogonoff, no tiene sal, no tiene sabor a nada, está lavado, duro. No entiendo cómo hacen un strogonoff y fallan en el arroz. Me sorprende".